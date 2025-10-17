Google Pixel 10 Pro XL recenze: Geniální, ale v jistých ohledech frustrující telefon Hlavní stránka Recenze Recenze telefonů Google Pixel 10 Pro XL přináší magnetické nabíjení Pixelsnap Fotoaparát exceluje ve fotkách, ale video je na úrovni střední třídy Hromada AI funkcí nefunguje v Česku – Magic Cue, Call Screen ani Live Translate nezvládají češtinu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.10.2025 08:00 3 komentáře 3 Sedím v pracovně, držím v ruce 232 gramů hliníku a skla za 33 tisíc a přemýšlím, jestli Google žije ve stejné realitě jako my ostatní. Pixel 10 Pro XL je totiž fascinující paradox – telefon, který dělá některé věci tak dobře, že vám vyrazí dech, a jiné tak špatně, že si říkáte, jestli si z vás nedělá srandu. Po měsíci používání jako hlavního telefonu můžu říct jedno: tohle není telefon pro každého. Vlastně ani nevím, pro koho přesně je. Ale pojďme postupně. První dojmy: cihla s magnety Design jako loni, ale pořád kvalitní Displej: Naprosto fenomenální Ultrazvuková čtečka a Face Unlock Výkon: Lepší, ale stále zaostává Software: Android z ráje, ale jen pokud žijete v Silicon Valley Foťák: Mistr světa ve focení, amatér ve videu Výdrž: Vydržíte den a půl Zbytek: Reproduktory dobré, haptika skvělá, cena sporná Závěrečné slovo První dojmy: cihla s magnety Když jsem Pixel 10 Pro XL poprvé vytáhl z krabice, první myšlenka byla: „Sakra, to je cihla.“ V podstatě úplně stejná slova jsem použil i loni. S váhou 232 gramů je nepatrně těžší než Galaxy S25 Ultra, ale třeba i většina skládaček. Po týdnu nošení v kapse jsem začal skoro chodit nakřivo. Jasně, přeháním, ale fakt je to znát. Oproti loňskému XL narostla váha o 11 gramů, na čemž má však lví podíl jedna z největších vychytávek letošních modelů – magnetické nabíjení Pixelsnap fungující na principu standardu Qi2. Jde o první masově vyráběné Androidy, které mají magnety. Konečně. Po pěti letech závidění jablíčkářům je Google první firmou, která se rozhodla pro jejich nasazení a hned ze startu mohu říct, že jde o naprosto vynikající a praktickou funkci. Nebudu vám tu dlouhosáhle vyprávět o tom, jak je příjemné si přichytit telefon na bezdrátovou nabíječku v autě nebo využívat powerbanku s bezdrátovým nabíjením, jistě to znáte. Pokud však rádi nosíte telefon bez pouzdra, oceníte, že už nepotřebujete magnetický kryt. Navíc funguje i s MagSafe příslušenstvím od Applu. Design jako loni, ale pořád kvalitní Design je… sázkou na jistotu. Stejný jako loni u Pixelu 9. Google našel svůj styl a drží se ho jako klíště. Lesklý hliníkový rám sbírá otisky s velkou chutí, matná záda krytá sklem Gorilla Glass Victus 2 jsou příjemná, ale kluzká jak mýdlo. Je však třeba jedním dechem dodat, že tohle je pořád prvotřídně vyrobený telefon s perfektním lícováním a certifikací IP68, který vám dodá jistý pocit prémiovosti. A fakt, že mě letos vzhled tolik nenadchnul je do jisté míry určitě způsoben tím, že jsem relativně dlouho jako hlavní telefon používal Pixel 9 Pro. Takže mě vlastně nemělo co překvapit. Fotomodul vzadu pořád vyčnívá relativně dost, ale díky tomu, že je rozprostřený téměř přes celou šířku, na stole netancuje, na rozdíl třeba od loňského iPhonu nebo Samsungu. Stále zde máme prohozená tlačítka hlasitosti se zapínacím tlačítkem a minimálně v prvních dnech dostane vaše svalová paměť zabrat, ale pak si zvyknete. KOUPIT PIXEL 10 PRO XL Malá zajímavost na závěr – v USA dokonce vyhodili slot na SIM kartu – mají jen eSIM. My v Evropě máme stále jeden nanoSIM slot nahoře. Displej: Naprosto fenomenální Jestli v něčem Pixel exceluje, je to displej. 6,8″ LTPO OLED s maximálním jasem 3 300 nitů je prostě paráda. Na přímém slunci vidíte všechno. Je to nejjasnější displej, jaký jsem měl v ruce a to počítám i jihokorejskou Ultru, která má antireflexní sklo. Výrobci telefonů často ve svých materiálech propagují špičkový jas, který je u Pixelu již zmíněných 3 300 nitů, ale po celé ploše se umí rozzářit na stále excelentních 2 200 nitů, což je jedna z nejvyšších hodnot na trhu. A překvapivě umí tento jas držet dlouho. Když jsem seděl na zahrádce a celou dobu mi na záda pražilo slunce, Pixel zůstal perfektně čitelný i poté co jsem upravoval fotku na Instagram. Obnovovací frekvence 1-120 Hz funguje bezchybně. Když čtete, spadne na 1 Hz a šetří baterii. Při scrollování vyskočí na 120 Hz a displej jede jako po másle. Při sledování 24fps filmu drží 24 Hz – žádné škubání, žádné artefakty. Ultrazvuková čtečka a Face Unlock Ultrazvuková čtečka otisků je rychlá a spolehlivá. Funguje i s mokrým prstem, což oceníte, když se snažíte odemknout telefon po sprše. Face unlock je taky super a aktuálně jde společně s Honorem o nejlepší způsob odemykání tváří v Android světě. Navíc ho využijete i pro odemykání bankovních aplikací, což u konkurence většinou nejde. Rozlišení 1344 x 2992 pixelů je špičkové, filmy a seriály ve 4K je na Pixelu radost sledovat. Jo a když už jsme u rozlišení, ať už máte klasické Pro nebo Pro XL, aktivujte si v Nastavení > Displej > Rozlišení obrazovky možnost „Maximální rozlišení (1344 x 2992)“. Ve výchozím nastavení je totiž stupidně nastaveno rozlišení 1080 x 2404, které má každý Android v cenovce 4 – 6 tisíc korun. Výrazného poklesu baterie jsem si nevšiml a když už si kupujete Porsche, chcete motor Porsche, nikoliv masově rozšířený dvoulitrový turbodiesel. KOUPIT PIXEL 10 PRO XL Výkon: Lepší, ale stále zaostává Tensor G5 zní na papíře skvěle – vyrobený u TSMC, 3nm proces, o 34 % rychlejší než Tensor G4. Realita je ale… jiná. A i když jsem Google dlouho omlouval a cenil jej za to, že se odvážil jít vlastní cestou, na výmluvy už není čas. Tensor byl poprvé uveden s Pixely 6, tedy v roce 2021. Za čtyři roky nebyl schopen Google konkurenci dohnat, což by bylo ještě pochopitelné, ale ani se jí nepřiblížil. V AnTuTu dosáhl na 1,42 milionu bodů. Pro srovnání: Galaxy S25 Ultra má 2,2 milionu, Xiaomi 15 Ultra přes 2,5 milionu. To je rozdíl skoro 40 %. V běžném použití to vlastně vadí jen občas V běžném používání to vlastně tolik nevadí. Instagram, TikTok, Chrome, YouTube – všechno jede plynule. Systém je responsivní, animace hladké. Problém nastane, když chcete něco víc. Hraní náročných her typu CarX Street na maximální detaily? Ani omylem, Tensor byl schopen tuto hru rozběhat na 25 – 30 fps, zatímco i loňský Snapdragon 8 Gen 3 se drží nad 45 fps. Export delšího 4K videa je také znatelně pomalejší a to i v porovnání s mým iPhonem 16e, tedy telefonem, jenž stojí ani ne polovinu toho co Pixel. Mám ale jedno pozitivum – telefon už se tak šíleně nezahřívá při každé náročnější činnosti. Místo toho drobně sníží (už tak ne moc dobrý) výkon, takže úkony sice trvají o něco déle, ale je to pro mě lepší kompromis než když se snaží za každou cenu hnát takty vysoko za cenu vysokých teplot, což pak samozřejmě neprospívá ani výdrži baterie. KOUPIT PIXEL 10 PRO XL Google prostě nestaví herní telefon. Staví AI asistenta, který umí fotit. A v tom je Tensor G5 dobrý – TPU pro AI je o 60 % rychlejší, Gemini Nano běží lokálně. Jen škoda, že většina AI funkcí u nás nefunguje… Software: Android z ráje, ale jen pokud žijete v Silicon Valley Android 16 s Material 3 Expressive je vizuální orgasmus. Animace jsou maximálně plynulé, design konzistentní, všechno prostě sedí. Nové prostředí je skutečně nádherné a já osobně považuji Material 3 Expressive za nejhezčí Android, jaký kdy Google vytvořil. Jenže pak zjistíte, že 80 % vychvalovaných funkcí v Česku nefunguje: Magic Cue – Nejlepší novinka, která sleduje vaše konverzace a nabízí relevantní info (třeba číslo letu při volání na letiště)? V češtině nic. Musíte přepnout telefon do angličtiny. Call Screen – Robot, který přijímá otravné hovory? Jen anglicky. Takže buď mluvíte s telemarketery anglicky, nebo na tuhle funkci zapomeňte. Live Translate – Překládá váš hlas při hovoru do cizího jazyka A ZACHOVÁVÁ VAŠI INTONACI. Je to jak Star Trek univerzální překladač. Funguje pro francouzštinu, španělštinu, němčinu… Čeština? Ne. Hold for Me – Google počká na lince místo vás a ozve se, až se někdo ozve. Jen USA. My si můžeme poslechnout korporátní hudbu sami. Takže platíte prémiovou cenu za telefon, kde většina prémiových funkcí nefunguje. Co funguje? Gemini česky umí, ale to má každý novější telefon. Circle to Search super, Magic Eraser taky. Ale to je všechno už i na ostatních Androidech. Takže proč volit právě letos Pixel? Foťák: Mistr světa ve focení, amatér ve videu Tady Pixel pořád kraluje. Hlavní 50Mpx snímač (1/1.31″, f/1.68) fotí konzistentně skvělé fotky. Ne nutně nejostřejší, ne s největším množstvím detailů, ale prostě… hezké. Takové, které chcete sdílet. HDR zpracování je ale stále agresivní jak důchodce u pokladny v Kauflandu. Každá fotka vypadá, jako byste ji hodinu editovali. Některým to vadí, většině lidí se to líbí. Barvy jsou sytější než realita, kontrast vyšší, ale ne až kýčovitě. Pokud chcete telefon, jenž bude produkovat fotky blížící se zrcadlovkám, kupte si Vivo X300 Pro nebo Xiaomi 15 Ultra. Teleobjektiv s 5× optickým zoomem konečně umí makro od 30 cm a konečně se jim dá říkat makro. Ale Google to nikde neříká a v automatickém režimu to nefunguje. Musíte přepnout na manuální ostření, jinak ostří na 57 cm. Proč? Na to neumím odpovědět. Stejně jako pořád nelze fotit na optický zoom portréty, musíte si poradit s výřezem z hlavního foťáku nebo rozostření pak nesmyslně dopočítat skrz AI ve Fotkách Google. Tohle jsou tak zvláštní rozhodnutí, že nad nimi zůstává rozum stát. Komunita navíc dává najevo svou nespokojenost dost hlasitě a tenhle problém mají Pixely delší dobu. Vždyť na tom není nic tak těžkého, portréty na teleobjektiv umí fotit Nothing Phone (3a) Pro za 10 tisíc nebo Realme 14 Pro+, které je ještě levnější… 100× zoom? Marketingový trik Pro Res Zoom 100× je marketingový trik. Do 30× je to relativně OK, pak AI začne malovat věci, které neexistují. Vyfotíte budovu a dostanete Minecraft. Text? Hieroglyfy. Sami můžete porovnat to „letadlo“ na obloze. Je to však pořád lepší než digitální zoom u ostatních telefonů – Google prostě umí AI fotomanipulace lépe než kdokoli jiný. Noční fotky jsou dobré, ne nejlepší. Xiaomi 15 nebo Vivo fotí v noci lépe. Pixel má víc šumu, méně detailů. Pořád použitelné, ale už ne špička. Jo a náhled je pořád tragický. To, co vidíte na displeji se ani zdaleka (hlavně za šera nebo tmy) nepodobá výsledné fotce. Když jsem používal před lety Pixel 4a, netušil jsem, že to Google nebude schopen opravit ani po šesti letech. Video opět zklamalo A teď to bolavé – VIDEO NENÍ DOBRÉ. Zatímco foťáky za mě pořád patří do úzké špičky, video je někde na úrovni střední třídy za 12 – 15 tisíc, pokud vynecháme jablíčka, která i v této ceně utečou Pixelu o několik mil. Video je relativně měkké, ve 4K/60 fps režimu se hodně ztrácí detaily, stabilizace vytváří želé efekt a neumí často udržet zaostřený objekt. Přepínání objektivů je trhané a noční video bych označil rovnou za katastrofální. I dva roky starý Samsung bude v tomto ohledu mnohem lepší. Google se to snaží zachránit funkcí Video Boost, která vypadá skvěle, můžete skrz ní dostat až 8K výstupy a videa přežvýkaná AI jsou skutečně mnohem lepší, ale funkci musíte zapnout předem, čekat než se video nahraje do cloudu, což zpravidla trvá hodiny a pak čekáte na výsledek. Takže když chcete video rychle někam uploadovat, máte smůlu. Výdrž: Vydržíte den a půl 5200mAh baterie je už na dnešní poměry spíše průměr, ale Google z ní dokáže vymáčknout solidní výdrž. Při celodenním používání (sociální sítě, YouTube Music, občas Mapy Google a focení) večer končím se 30 – 35 %. To je den a půl běžného používání, což odpovídá v mém případě přibližně 7 hodinám zapnutého displeje. Nejsme na úrovní Galaxy S25 Ultra nebo iPhonu 17 Pro Max, ale rozhodně to není tak hrozné, jak naznačují některé jiné recenze. 45W drátové nabíjení v roce 2025 je spíš pod průměrem. Za 30 minut máte asi 50 %, plné nabití zabere přibližně hodinu a půl. Bezdrátové nabíjení podporuje až 25W s kompatibilní Qi2.2 nabíječkou, což je slušné, ale menší model 10 Pro je limitován na pouhých 15W kvůli tepelným omezením. Zbytek: Reproduktory dobré, haptika skvělá, cena sporná Stereo reproduktory jsou překvapivě dobré. Hlasité, s basem, bez zkreslení. Google předělal reproduktorovou sestavu a výsledek je znatelně lepší než vloni – více basů, větší hloubka zvuku. Na YouTube v posteli ideální. Haptická odezva je stále špičková. Pevné, přesné vibrace, které předčí jakýkoliv telefon na trhu, možná vyjma OnePlus. Ano, dokonce i „otec haptiky“, iPhone, je na tom hůř. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, UWB – všechny moderní standardy. Konektivita funguje bez problémů, mobilní signál je solidní i ve slabším pokrytí. Cena? To je otázka Cena? 32 990 Kč za 256 GB. Za ty peníze dostanete Galaxy S25 Ultra s lepším výkonem, baterií a S Penem. Nebo iPhone 17 Pro, který má nejlepší video na trhu. Pixel 10 Pro XL dává smysl v USA, kde všechny AI funkce fungují a kde je cenově konkurenceschopnější. U nás? Musíte si položit otázku, jestli chcete platit 35 tisíc za telefon, který vám polovinu funkcí nedá. KOUPIT PIXEL 10 PRO XL Na druhou stranu – pokud vám jde primárně o čistý Android, nejlepší fotky na Instagram a magnetické nabíjení, Pixel dává smysl. Je to telefon pro lidi, kteří chtějí Google zážitek ve své nejčistší podobě. Jen si musíte být vědomi kompromisů. Závěrečné slovo Pixel 10 Pro XL je frustrující. Na jednu stranu má pořád nejlepší software, skvělý foťák na fotky, nejjasnější displej. Na druhou průměrný výkon, průměrnou výdrž, pomalé nabíjení a většina jinak skvělých AI funkcí nefunguje. Pixel 10 Pro XL není špatný telefon. Je to skvělý telefon na špatném místě. Google vytvořil produkt pro americký trh, kde AI funkce fungují a kde cena dává větší smysl. V Česku kupujete telefon za prémiovou cenu, ale dostáváte prémiový zážitek jen z poloviny. Je to jako si objednat luxusní večeři, kde hlavní chod je skvělý, ale polévku vám nedovezou, přílohy chybí a dezert můžete mít jen když se přestěhujete do jiné země. Google Pixel 10 Pro XL je smartphone plný rozporů. Je to telefon, který dělá některé věci lépe než kdokoli jiný – displej, foťák na fotky, čistota systému. Zároveň je to telefon, který v klíčových oblastech zaostává tak výrazně, že je těžké ho doporučit bez výhrad. Největší problém není technický, ale geografický. Google vytvořil produkt pro americký trh a evidentně doufá, že zbytek světa bude spokojený s polovičním balíkem funkcí. To je škoda, protože pod povrchem je Pixel 10 Pro XL skvělý telefon. Jen potřebuje žít na správné straně Atlantiku. Pokud jste ochotni akceptovat kompromisy, pokud nepotřebujete špičkový výkon a točíte videa jen občas – Pixel 10 Pro XL vás možná potěší. Je to telefon pro ty, kdo chtějí Google zážitek a jsou ochotni za něj zaplatit nejen penězi, ale i kompromisy. Klady nejjasnější displej na trhu (3 300 nitů) magnetické nabíjení Pixelsnap výborné fotky z hlavního snímače nejhezčí Android (Material 3 Expressive) špičková haptická odezva kvalitní konstrukce s IP68 rychlá čtečka otisků i Face Unlock čistý Android bez bloatwaru Zápory 80 % AI funkcí nefunguje v ČR video na úrovni střední třídy výkon zaostává za konkurencí o 40 % pomalé nabíjení (45W) vysoká cena vzhledem k omezeným funkcím Hodnocení redakce: 81 % Koupili byste si Google Pixel 10 Pro XL? 