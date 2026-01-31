Google Pixel Buds 2a vyjdou v nových barvách! Z jedné padá brada Hlavní stránka Zprávičky Google chystá dvě nové barevné varianty sluchátek Pixel Buds 2a označené jako Fog a Berry Půjde o světle šedou a výraznou růžovou barvu, design i specifikace zůstávají beze změn Uvedení se očekává v únoru nebo březnu společně s telefonem Pixel 10a Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Sluchátka Google Pixel Buds 2a jsou na trhu teprve několik měsíců, ale už teď se zdá, že jim Google chystá rozšíření nabídky. Na internetu se totiž objevily oficiální snímky dvou dosud nepředstavených barevných variant, které by měly doplnit stávající provedení Hazel (černá) a Iris (fialová). Pokud vám tedy současná paleta barev nevyhovuje, brzy byste se mohli dočkat. Fog a Berry: světle šedá a růžová Kdy se nových barev dočkáme? Co Pixel Buds 2a nabízejí Moje zkušenosti z testování Pro koho jsou Pixel Buds 2a vhodná Fog a Berry: světle šedá a růžová Nové barevné varianty ponesou pravděpodobně označení Fog a Berry, což odpovídá očekávaným barvám připravovaného telefonu Pixel 10a. V praxi jde o světle šedou a výrazně růžovou barvu. Zejména růžová varianta Berry rozhodně nebude pro každého – jde o poměrně křiklavý odstín, který na první pohled upoutá pozornost. Pokud ale preferujete nápadnější doplňky, mohla by vás zaujmout. Z konstrukčního hlediska se nic nemění. Nabíjecí pouzdro bude u obou variant zvenku bílé, zatímco vnitřek bude laděn do stejného odstínu jako samotná sluchátka – tedy světle šedého nebo růžového. Cena by měla zůstat na 129 dolarech, což v Česku odpovídá aktuální částce 3 690 Kč. Kdy se nových barev dočkáme? Přesný termín uvedení zatím Google nepotvrdil, ale spekuluje se o únoru nebo březnu. Ideální příležitostí by bylo představení spolu s chystaným telefonem Pixel 10a. Konference Google I/O 2026 je naopak příliš daleko, takže bychom se nových barev měli dočkat podstatně dříve. Co Pixel Buds 2a nabízejí Připomeňme si, co sluchátka vlastně umí. Pixel Buds 2a pohání čip Google Tensor A1 a disponují aktivním potlačením hluku s technologií Silent Seal 1.5. Nechybí ani transparentní režim, podpora Bluetooth 5.4 a certifikace IP54 (pouzdro má IPX4). Google také zdůrazňuje ekologický přístup – sluchátka obsahují minimálně 41 % recyklovaných materiálů a balení je zcela bez plastů. Co se výdrže týče, výrobce uvádí až 10 hodin poslechu bez ANC a 7 hodin se zapnutým potlačením hluku. S nabitým pouzdrem se dostanete na celkových 27 hodin. Moje zkušenosti z testování Pixel Buds 2a jsem měl možnost důkladně otestovat a musím říct, že jde o solidní sluchátka střední třídy, která konečně zaplnila díru v portfoliu Googlu. Design inspirovaný dražšími Buds Pro 2 je povedený – sluchátka jsou malá, lehká a pohodlně drží v uchu díky silikonovému stabilizátoru. Aktivní potlačení hluku funguje při cestě MHD nebo procházce městem přesně tak, jak bych očekával. Horší je to s transparentním režimem, který trpí znatelným šumem a nedosahuje kvality vlajkových Buds Pro 2. Při konverzaci s přáteli jsem neměl pocit, jako bych sluchátka v uších vůbec neměl – což u dražšího modelu říct mohu. Co mě u Pixel Buds 2a zklamalo, je ovládání. Dotykové plochy jsou sice velké a gesta fungují spolehlivě, ale hlasitost ze sluchátek neupravíte. Buds Pro 2 reagují na přejetí prstem, áčkový model tuto možnost prostě nemá. Navíc si jednotlivá gesta nemůžete přizpůsobit podle vlastních preferencí. Kvalita zvuku v základním nastavení působí poněkud mdle, ale po úpravách v ekvalizéru (zeslabení středů, posílení basů a výšek) dostanete velmi solidní výstup. Škoda jen, že Google podporuje pouze kodeky AAC a SBC – aptX ani LDAC nehledejte. Pro koho jsou Pixel Buds 2a vhodná Pixel Buds 2a jsou ideální volbou pro majitele telefonů Google Pixel, kteří hledají cenově dostupnější alternativu k vlajkovým Buds Pro 2. Za 3 690 Kč získáte sluchátka s funkčním ANC, integrací asistenta Gemini a slušnou výdrží baterie. Musíte se ale smířit s absencí bezdrátového nabíjení pouzdra a omezenými možnostmi ovládání. Pokud vás stávající barvy Hazel a Iris neoslovují, nové varianty Fog a Berry by mohly být tím pravým důvodem k nákupu. Kterou barevnou variantu Pixel Buds 2a byste si vybrali vy? Zdroje: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 