Do akce Google I/O zbývá už jen několik dní a americká firma na ní mimo jiné jistě odhalí také očekávaný Google Pixel 7a. Půjde v pořadí již o pátou generaci odlehčených Pixelů, které jsou po celém světě velice populární. Má to jednoduché vysvětlení. Za přijatelnou cenu tyto telefony nabízí skvělé fotoaparáty, výborný uživatelský zážitek, dostatek výkonu a slušnou, ačkoliv ne nejlepší softwarovou podporu. Pravděpodobně se ale na delší dobu díváme na poslední “áčkový” Pixel. Google je minimálně na nějakou dobu zařízne.

S tímto tvrzením přišel web Android Authority, který tvrdí, že měl k nahlédnutí roadmapu nadcházejících telefonů a Google si prý pohrává s myšlenkou, že levnější alternativy přestane vyrábět a na místo toho se ještě více zaměří na vlajkové a ohebné telefony. Přestože Pixel 8a v plánech Googlu figuruje a má kódové označení “akita” v tuto chvíli není jasné, zda někdy spatří světlo světa. Ve hře je dokonce i varianta představování áček jen jednou za dva roky.

Pixel a series seems to be coming to an end. With the spec and price bump on the Pixel 7a, it is certain that there won't be any 8a coming.

Google will likely stick with vanilla and Pro models alongside a foldable going forward. Something similar might happen with Samsung

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 1, 2023