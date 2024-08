Google dává telefony k dispozici mnoha lidem. Recenzentům, novinářům, influencerům. Zkrátka chce, aby se o jeho telefonech psalo a poskytnutí zařízení k recenzi zdarma je zcela běžné i u jiných značek. Kde ale najdeme rozdíly, je případná snaha ovlivnit to, co pak dotyční napíšou nebo jinak zveřejní.

Ukázalo se, že Google rozlišuje několik skupin, minimálně recenzenty a influencery. Zatímco recenzentům – mezi ně patří i naše redakce – poskytl telefony Pixel 9 bez jakýchkoliv podmínek kromě objektivity, pro influencery si letos připravil malé překvapení v podmínkách zápůjčky. Influenceři stále mohou být kritičtí, ale nesmí doporučit jiné zařízení.

Na situaci upozornil server AndroidPolice s tím, že se distancuje od podobného ovlivnění. A k tomu se přidáváme i my. Naše recenze jsou upřímné a výrobci nebo prodejci recenzovaných zařízení nemají na recenzi žádný vliv.

And here … we ….go.

Leaked screenshot https://t.co/uoFxQ6cwOt pic.twitter.com/nWwA6AumAS

— Mark’s Tech📱 Tech Reviews – Tech News (@Marks_Tech) August 15, 2024