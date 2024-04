Google Pixel 8a unikl na živých fotografiích! Líbí se vám?

Google to s mobilními telefony myslí vážně, v letošním roce nás čeká představení řady Pixel 9, která by měla patřit k tomu nejlepšímu ve světě operačního systému Android. Výrobce ale myslí rovněž na zákazníky, kteří vlajkovou loď nepotřebují a spokojí se s nižším výkonem.

Pro tyto uživatele Google v minulosti připravil Pixel 6a a Pixel 7a, v roce 2024 na ně naváže Google Pixel 8a. Ten už několikrát unikl na internet, jeho podoba není neznámá. Tentokráte se ale rovnou můžeme podívat na živé fotografie, které přístroj zachycují v celé jeho kráse.

Na první pohled zaujmou rámečky kolem displeje, které nejsou úplně malé. Ale vadí to něčemu? Z mého pohledu ne, tohle výrobci odpustím a věřím, že spousta potenciálních zájemců o Google Pixel 8a na tom bude stejně. Google celkově vsadil na velmi elegantní design, nečekejte žádné výstřelky.

Výrobce chce jednoduše oslovit masy zákazníků a myslím si, že je na dobré cestě. Kromě designu už nějakou dobu známe rovněž specifikace, ty unikly už minulý týden. Díky nim víme, že telefon vsadí na procesor Tensor G3, nabídne 6,1palcový OLED displej a baterii s kapacitou 4500 mAh.

Google Pixel 8a

– 6.1" FHD+ OLED, 120Hz

– Tensor G3

– 128/256GB storage

– 64MP (OIS) + 13MP (UW)

– 13MP selfie

– Android 14

– 4,500mAh (~)

– 27W charging

Launch: May ($500-550)

What are your price expectations?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 5, 2024