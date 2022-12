Telefony Google Pixel 7 s námi jsou teprve pár týdnů, přesto už se začíná šuškat o tom, co by mohla umět další generace. Nepřekvapivě se novinka týká fotoaparátů, které má Google údajně posunout na další úroveň, přestože současné Pixely fotí nejen dle nás, ale třeba i webu DxOMark naprosto špičkově.

V čem má tedy celé kouzlo spočívat? Vývojář Kuba Wojciechowski se na Twitteru pochlubil s novým objevem. Ve zdrojovém kódu aplikace Google Camera Go totiž odhalil, že Pixely, které budou představeny následující rok budou podporovat tzv. Staggered HDR. Tato technologie umožňuje snímači zachytit různé expozice se stejnými pixely.

Google's 2023 flagship Pixels to include support for staggered HDR – 🧵 pic.twitter.com/ZfWtwQBykY — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

To by mělo značně urychlit zpracování dat z fotografie, díky čemuž by se mělo eliminovat rozmazání a další neduhy, které přichází v momentu, kdy se snímek pořizuje. Spekuluje se o tom, že řada Pixel 8 nabídne snímač ISOCELL GN2, který by měl tuto technologii podporovat.

Zdroj: Twitter