Google Pixel 8 Pro má přinést významné vylepšení. O co jde?

Společnost Google podle všeho pracuje na novém telefonu, který má modelové označení Pixel G10. Včera nás o něm informoval vývojář Jakub Wojciechowski na svém Twitteru. V tuto chvíli se přesně neví, o který model půjde. Ve hře je totiž hned několik variant. Někteří leakeři tvrdí, že jde o ranou fázi prototypu Pixelu 8 (Pro), jiní že půjde o Pixel 7 Ultra, nebo dokonce Pixel 7 Mini, což se nám zdá ale nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že menší rozměry si americká firma schovává pro svou řadu A.

Ať je to jak chce, Pixel G10 dle vývojáře disponuje ultrazvukovou čtečkou otisků prstů od Qualcommu. Tyto typy čteček využívá ve svých mobilech řada výrobců, mezi toho nejznámějšího patří samozřejmě Samsung. V praxi by to znamenalo, že budou mít mobily mnohem rychlejší odemykání prstem. V naší recenzi na Pixel 7 Pro jste se mohli dočíst, že se čtečka sice mezigeneračně trochu zlepšila, avšak na ostatní konkurenty v rychlosti ani přesnosti nemá.

Pokud Google skutečně testuje ultrazvukovou čtečku, je téměř jisté, že se objeví v řadě Pixel 8, minimálně v Pro variantě, což by vyřešilo jeden z hlavních mínusů jinak skvělého mobilu.

Máte zkušenosti s telefony Google Pixel?

Zdroj: gizmochina.com