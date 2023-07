Toto jsou prý kompletní specifikace Google Pixel 8 Pro

Letošní podzim bude ze strany Google znamenat nejen kompletní představení a vypuštění systému Android 14, ale velmi pravděpodobně také uvedení telefonů ze série Pixel 8. Její součástí má být také verze Pro, od které si zájemci logicky slibují lepší hardwarovou výbavu. Ty nejzásadnější specifikace Google Pixel 8 Pro aktuálně odkrývá / tipuje známý leaker Yogesh Brar. Tak se pojďme podívat, co má na seznamu.

Začíná údajným 6,7palcovým QHD+ LTPO OLED displejem. Co se týče výkonu, únik uvádí, že Pixel 8 Pro bude obsahovat vlastní čipovou sadu Google Tensor G3 spolu s čipem Titan pro lepší zabezpečení telefonu. Na zadním panelu trojitého fotoaparátu se prý bude nacházet 50MPx primární objektiv s OIS, 64MPx ultraširokoúhlý objektiv a 48MPx teleobjektiv. Přední selfie kamera bude mít údajně rozlišení 11 MPx.

Google Pixel 8 Pro – 6.7" QHD+ LTPO OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 + Titan chip

– 12GB RAM

– 128/256GB storage

– Camera: 50MP (OIS) + 64MP UW + 48MP (Tele)

– Selfie: 11MP

– Temperature sensor, Ultrasonic FP

– Android 14

– 4,950mAh battery, 27W wired charging Launch: October — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 17, 2023

Zmíněný procesor by měla podporovat 12GB RAM a dojde na dvě varianty úložiště, 128GB a 256GB. Hovoří se také o baterii s kapacitou 4 950 mAh a možností rychlejšího 27W kabelového nabíjení. Softwarovou výbavou snad nebude nic jiného než Android 14. Dojít by mělo i na dlouho propírané teplotní čidlo. Google Pixel 8 Pro by měl být uveden v říjnu.

Jak moc fandíte Pixel mobilům?

Zdroj: acentral