Desktopové režimy jsou u telefonů stále populárnější

Nově by s ním měl přijít i Google

Řešení umožňující plně nahradit stolní počítač telefonem jsou s námi už několik let. Tím nejznámějším je DeX od Samsungu, za zmínku stojí třeba také Ready For od Motoroly a nyní se do tohoto segmentu zřejmě pustí další výrobce. Nebude jím nikdo jiný než samotný Google, který prý něco podobného chystá pro řadu Google Pixel 8.

Nadcházející Google telefony mají dle nejnovějších informací podporovat režim USB DisplayPort, který umožní používat telefon jako náhradu stolního PC. Na rozdíl od konkurentů tedy nebude možné telefon s monitorem/televizí spárovat bezdrátově. Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří počítač využívají primárně pro brouzdání webem, sledování videí, kancelářskou práci a sem tam si upravíte fotku, teoreticky vám bude k podobnému používání stačit i Pixel.

K plynulému chodu má pomoci i nadcházející čipset Tensor G3, který by měl disponovat hned devíti CPU jádry a 10 GPU jádry. Na ostatní informace týkající se zmíněného PC režimu si budeme muset počkat. Nové Pixely se nám s největší pravděpodobností představí v říjnu.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Oceníte desktopový režim u nových Pixelů?

Zdroj: AndroidAuthority