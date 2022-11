Tyhle 3 novinky udělají z Pixelu 7a zabijáka vyšší třídy

Na internet nedávno unikly specifikace údajného Pixelu 7a, nakonec se ale bude s největší pravděpodobností jednat o Pixel Ultra. Na odlehčený model byly zkrátka příliš dobré. To ale neznamená, že bychom se na nový “áčkový” Pixel netěšili. Podle nejnovějších informací dostane totiž vylepšení hned ve třech oblastech, ve kterých nyní ztrácí.

Vůbec poprvé v historii má dostat odlehčený Pixel 90Hz displej. Google si nechával tuto vlastnost vždy pro své dražší telefony, avšak zřejmě pochopil, že v telefonu za více než 10 000 korun nemá zkrátka 60Hz obnovovací frekvence co dělat. Mimochodem už Pixel 6a hardwarově vyšší obnovovací frekvenci podporuje, ale Google ji softwarově blokuje. Je tedy možné, že půjde ve skutečnosti o ten stejný Full HD panel od Samsungu, kde bude 90 Hz k dispozici.

Zásadním vylepšením má projít také sestava foťáků. Jasně, 12,2Mpx hlavní snímač je starý, ale americký gigant z něj stále těží maximum a díky tomu, že s ním pracuje řadu let je Pixel 6a skvělým fotomobilem. Ne všechno jde ale dohnat pomocí umělé inteligence a tak se firma rozhodla k nasazení hlavního 64Mpx fotoaparátu Sony IMX787 v kombinaci s ultrašírem Sony IMX712. Na to jsme osobně dosti zvědaví. Poslední novinkou má být bezdrátové nabíjení, avšak jeho maximální výkon 5 W asi nikoho neuchvátí. Rozhodně se ale příští rok máme na co těšit.

Jak se těšíte na Google Pixel 7a?

Zdroj: 91mobiles