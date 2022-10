To by byla bomba! Pixel 7a má být mnohem lepší než Pixel 7

Není to tak dávno, co se začalo hovořit o tom, že Google chystá telefon, který by měl být ještě lepší, než Pixel 7 Pro. S Pixelem Ultra se počítalo jakožto s nejlepším mobilem, který je schopen Google vyrobit. Nyní to ale vypadá, že žádný Pixel Ultra nebude.

Nové zprávy totiž nasvědčují tomu, že telefon, který je interně označován jako “Lynx” ve skutečnosti nebude Pixel Ultra, nýbrž Pixel 7a. To je poněkud zvláštní informace a to hned z několika důvodů, přičemž tím hlavním je bezesporu fakt, že “áčkové” Pixely jsou většinou o něco ořezány, ať se bavíme o displeji, horších fotoaparátech, nebo v minulosti slabším čipsetu. Chystaný Pixel 7a má mít ale nejen čipset Tensor G2, který se nachází v řadě Pixel 7, ale také keramické tělo, bezdrátové nabíjení a hlavně lepší fotoaparáty.

Telefon má kromě 50Mpx hlavního snímače dostat také 13Mpx ultraširoký senzor a hlavně 64Mpx teleobjektiv. Ten se přitom nachází v telefonech vyšší střední třídy jen zřídka a společnosti si jej většinou schovávají právě do vlajkových lodí. Osobně nám to sice přijde celé na hlavu. Takový tah by nedával z hlediska výdělku žádný smysl. Nutno však dodat, že se na těchto informacích shoduje hned několik zahraničních webů.

Koupili byste si takto vybavený Pixel?

Zdroj: 9to5google