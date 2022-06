Společnost Google sice na své konferenci řadu Pixel 7 poodhalila, ale na klíčové specifikace a plnohodnotné odhalení si budeme muset počkat až do října. Nedávno jsme vás informovali o uniklých prototypech a mobil byl dokonce k zakoupení na eBay. Nyní jeden se jeden z vývojářů podělil o poměrně zajímavou informaci.

Pixel 7 Pro dostane stejný displej jako předchozí generace

Na videu, které můžete vidět níže se totiž Mishaalu Rahmanovi povedlo změnit rozlišení Pixelu 6 Pro na 1080p, což ve výchozím nastavení nejde a to díky tomu, že do mobilu nahrál ovladač displeje z Pixelu 7 Pro. Vypadá to tedy, že se Google konečně umoudří a v novém mobilu dostane uživatel možnost změnit si rozlišení manuálně. Teoreticky by se této možnosti mohl dočkat i Pixel 6 Pro, jelikož mají oba dva mobily používat zcela totožné displeje.

Google Teases Pixel 7 and Pixel 7 Pro! (Watch It Here)

Kromě úspory baterie se změna rozlišení může hodit i při hraní náročných her, jelikož rozdíl v náročnosti 1080p a 1440p je větší, než byste si mohli myslet. Pokud byste se o telefonech Pixel chtěli dozvědět více, určitě mrkněte na naší recenzi Pixelu 6.

Jaké rozlišení má váš mobil?

Zdroj: gizmochina.com