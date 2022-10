Na rozostřené pozadí jsme u mobilních telefonů zvyklí už několik let. Pro pořízení parádního portrétního snímku už není potřeba fotoaparát s pořádným objektivem, ale vystačíte si s mobilem, který spoléhá na strojové učení. Podobný příběh potkal také video. Samsung to zkusil poprvé u řady Galaxy S10 a před rokem také Apple, když představil řadu iPhone 13 a spolu s ní také režim Cinematic Video. Tato funkce samozřejmě není dokonalá a bude několik let trvat, než se dostane na úroveň fotoaparátů a kamer. Nyní to ale vypadá, že se funkce dostane na další Android mobily.

Web 9to5google přišel s informací, kterou získal od jednoho z tchajwanských mobilních operátorů. Ten totiž zalistoval řadu Google Pixel 7 a zmiňuje u něj funkci “Movie Motion Blur”, což by mělo znamenat rozostřené pozadí u videa.

Pokud se informace nakonec ukáže jako pravdivá, jsme na výsledek dosti zvědaví. Americká firma má totiž jedno z nejlepších strojových učení, a tak by mohl být výsledek alespoň stejně dobrý, jako je u Applu.

Ocenili byste rozostřené pozadí u videa?

Zdroj: 9to5google