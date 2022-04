Minulý týden jsme se zmínili o nové spekulaci, která naznačuje že se očekávaný telefon Google Pixel 6a představí již na květnové konferenci Google I/O. Tam by měla americká firma hovořit také o systémech Android 13 a Wear OS 3. Překvapením má být ale také přítomnost hardwaru, tedy odlehčeného Pixelu. Prodávat by se měl začít přitom až 28. července, tedy dva měsíce po jeho oficiálním představení. A dnes uniká také oficiálně vypadající krabička od tohoto očekávaného modelu.

Pixel 6a na první reálné fotografii

Jako první s fotografií přišel web techxine. Můžeme na ní vidět krabičku chystaného modelu Pixel 6a, která vypadá v podstatě stejně jako u ostatních novějších Pixelů. Potvrzuje se nám tedy design, který si Pixel 6a převezme z vlajkových modelů. Navíc fakt, že se podařilo vyfotit balení nahrává teorii, že se telefonu skutečně brzy dočkáme.

Google Pixel 6a by měl být klasickému Pixelu 6 podobný více, než si možná myslíte. A teď se nebavíme čistě o designu, ale také o použitém hardwaru. Pod kapotou má totiž tikat čipset Google Tensor a počítat můžeme s menším 6,2palcovým OLED displejem, který by měl být vybaven čtečkou otisků prstů. Fotoaparáty budou na zadní straně dva, přičemž tím hlavním by měl být 12,2Mpx Sony IMX363, který pamatují ještě majitelé Pixelu 2. Americká firma jej ale používala i v loňském Pixelu 5 a dokazuje nám, že se software je kolikrát u focení mobilem důležitější, než samotný hardware.

Zdroj: techxine.com, 91mobiles.com