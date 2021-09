Ti pozornější z vás si mohli všimnout této zajímavosti už dříve. Nyní to ale Google dává najevo více než kdy dříve. Na nejnovějších billboardech můžeme vidět, že Google Pixel 6 dostane větší rámečky než Pro verze.

Google Pixel 6 dostane větší rámečky než Pro varianta

Přední strana telefonu Pixel 6 Pro může připomínat třeba nejnovější vlajkové lodě od Samsungu, zejména díky průstřelu uprostřed displeje. Všimnout si můžeme taktéž zakřiveného displeje, který dostane úhlopříčku 6,7palce. Klasický Pixel 6 dostane 6,4palcový rovný displej, který má mnohem tlustější rámečky. Vidět to můžeme zejména v rozích telefonu a celé to zvýrazňuje ještě použitá tapeta na billboardech. Kdyby Google zvolil nějakou tmavší, určitě by tlustější rámečky alespoň trochu zakryl.

Na druhou stranu ceníme, že o to americké firmě nejde. Do komentářů nám schválně dejte vědět, zda vám větší rámečky vadí a do které barevné varianty Pixelu byste případně šli.

Jak se na nové Pixely 6 těšíte?

Zdroj: 9to5google