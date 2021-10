Telefony Google Pixel 6 sice spatřily světlo světa teprve před několika dny a první zákazníci si už stěžují na problémy. Google je ale zřejmě na podobné situace zvyklý a není to pro něj nic nového, jelikož předchozí generace na tom nebyla o moc lépe. Co konkrétně tedy nové Pixely trápí?

Problémy nových mobilů jsou různé. Jeden z uživatelů si na redditu stěžuje, že kdykoliv vypíná telefon, vyvolá stisknutí a následné držení napájecího tlačítka podivné blikání displeje. Dalším problémem je nazelenalý displej Pixelů 6, což ale není u OLED panelů nic neobvyklého. Stejný osud potkal i takové giganty jako je Samsung nebo OnePlus, dokonce i Pixel 5a nebo Pixel 4 XL trpěl stejnými problémy.

We kind of concluded that it is not display damage, as poking it doesn't make it bleed or warp. Also debug drawing over it didn't work. This display was hole punched twice. #Pixel6Pro pic.twitter.com/pRLcxfXTaO

