Mnozí uživatelé přezdívají Pixelům “iPhone s Androidem” a právě šestá generace těchto telefonů má s těmi jablečnými společného více než kdy předtím. Google si totiž nově nechal vyrobit vlastní čipset Tensor, díky kterému je provázanost mezi softwarem a hardwarem mnohem větší, než když americký gigant používal čipy od Qualcommu. Jak tedy dopadla přímá konfrontace s telefonem od Applu?

Google Pixel 6 Pro vs. iPhone 13 Pro Max v testu rychlosti

Na videu můžeme vidět, jak se proti sobě postaví telefony Google Pixel 6 Pro a iPhone 13 Pro Max, přičemž mezi sebou budou soutěžit v rychlosti načítání aplikací. Pixel na iPhone celou dobu trochu ztrácel, ale nakonec rozdíl nebyl natolik propastný a zaslouží si určitě pochvalu.

Google Pixel 6 Pro vs. iPhone 13 Pro Max Speed Test

Jeden z komentujících správně poznamenává, že je velmi zajímavé co se Googlu podařilo s čipsetem Tensor na první pokus a že už se nemůže dočkat, co Google předvede s druhou generací a Androidem 13. Jeden z jablíčkářů dokonce napsal že rád vidí Android telefon, který má dobře vyladěný hardware i software. Nový Pixel 6 by nám měl dorazit někdy příští týden, takže se klidně můžete ptát na jakékoliv otázky. V recenzi se na ně budeme snažit odpovědět.

Co říkáte na výkon nových Pixelů?

Zdroj: YouTube PhoneBuff