Nové video ukazuje Google Pixel 6 Pro v celé své kráse

Telefony Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro už v podstatě nejsou žádným tajemstvím. Americký gigant nám je poodhalil už několik týdnů zpět a tento týden jsme je dokonce mohli spatřit v New Yorku na billboardech či přímo v Google Store, ovšem pouze jako makety. Nyní se na Twitteru objevuje video, kde můžeme spatřit prototyp Pixelu 6 Pro.

Pokud se ptáte, proč není za zadní straně telefonu typické logo Google, je to z toho důvodu, že se jedná o prototyp. Celkový design telefonu je však natolik nezaměnitelný, že byste jej snad poznali i bez loga. Video má pouze 8 sekund a ukazuje černou barevnou variantu kolem dokola. Na krátkou chvíli můžeme vidět displej, na kterém je vidět nápis “Welcome to your Pixel”. S největší pravděpodobností se představení dočkáme 19. října. Při nejmenším se tedy dočkáme odhalení cen, či více podrobností o čipsetu Tensor.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro.

FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 21, 2021