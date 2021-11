Google Pixel 6 je v posledních několika dnech pod drobnohledem, jelikož vycházejí recenze jak v zahraničí, tak i u nás. Dle našeho názoru se jedná o skvělý telefon, který nemá mnoho chyb, avšak pár se jich přece najde. Jedním z nich je pomalejší čtečka otisků prstů v displeji, což v naší recenzi také zmiňujeme. Nyní však Google přišel s poměrně překvapivým důvodem, proč tomu tak je.

Google, resp. Twitter účet Made by Google se na toto téma vyjádřil. “Omlouváme se za potíže. Čtečka otisků prstů v telefonu Google Pixel 6 využívá vylepšené bezpečnostní algoritmy, což v některých případech může způsobovat delší ověření, nebo vyžadovat více přímého kontaktu prstu se snímačem.” Kromě toho se v tomto tweetu nachází také odkaz vedoucí na web podpory Google, kde se můžete dozvědět, co můžete udělat proto, aby čtečka otisků prstů fungovala lépe.

We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi

— Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021