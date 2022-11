Závažná chyba! Telefony Google Pixel lze odemknout bez hesla

Telefony Google Pixel mají další problém, který může způsobit to, že se do vašeho telefonu dostane kdokoliv, kdo má po ruce SIM kartu. Problém by měl být vyřešen v listopadové bezpečnostní záplatě, takže pokud ji ještě nemáte nainstalovanou, měli byste tak co nejrychleji učinit.

Na problém přišel David Schütz, který nám jej vysvětluje také ve videu. Jde o to, že člověk, který se jakýmkoliv způsobem (třeba krádeží) dostane k vašemu telefonu a nezná vaše heslo může přesto poměrně primitivními kroky telefon odemknout. Video, kde figuruje Pixel 6 odhaluje, že jako první je třeba vyměnit SIM kartu za jinou. Namísto toho, abyste zadali správný PIN jej zadáte 3x špatně a budete vyzvání k zadání PUK kódu, který dostanete při koupi jakékoliv SIM karty. Poté, co jej zadáte se odemkne nejen SIM karta, ale také telefon, což by se rozhodně nemělo stát. Jasně, můžete si říct, že to běžného člověka nenapadne, ale když je nyní tato zranitelnost dostupná na pár klepnutí, rozhodně bychom nechtěli Pixel ztratit.

Pixel 6 Full Lockscreen Bypass POC

Co říkáte na tento neobvyklý postup odemknutí mobilu?

Zdroj: gizmochina.com