Tak to se nepovedlo. Německý leták propálil cenu Pixelu 6

Už se jen párkrát vyspíme a Google nám oficiálně představí své nové telefony z řady Pixel 6. Ty jsou pochopitelně pod drobnohledem a vystavené pravidelným únikům a spekulacím, neboť má jít po krátké pauze o skutečné vlajkové modely a o vábení se tentokrát stará i samotný Google. Americká firma už na veřejnost vypustila několik zajímavých informací. Co ale jistě nebylo v plánu, je nešťastně zveřejněný leták, ve kterém se nachází potvrzená cena minimálně jedné z variant.

Seems like the German Retailer "Mediamarkt" spilled the beans on the Pixel 6 and confirms the 649 Price.

Source: https://t.co/H2wXIX8Lz4 pic.twitter.com/SvZMZiYIdL

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) October 6, 2021