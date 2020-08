90Hz displej a zajímavý sekundární foťák. Uniklo další info k pátému Pixelu

Po krátké době se objevily další spekulativní parametry očekávaného telefonu Google Pixel 5. Zajímavé jsou hlavně tím, že popírají několik předchozích. Jde zejména o údaje, které se týkají fotoaparátů, baterie, frekvence displeje a existence více modelů. Informace přinesl server Android Central s odkazem na člověka z firmy Google. Podle posledního úniku (spekulativních) informací bude mít Pixel 5 v prvé řadě šestipalcový OLED displej s maximální frekvencí 90 Hz. Údajně tedy ne 120Hz obrazovku, jak se psalo dříve.

Trochu pomalejší obrazovka bude dobrou zprávou pro baterii a její výdrž. Nicméně pátý Pixel má prý dostat nikoli 3080mAh baterku, ale ještě větší. Jsme tedy zvědaví, kolik to nakonec bude. Přítomno má být i bezdrátové 15W Qi nabíjení a 5W zpětné nabíjení. Telefon také údajně nebude mít díky velikosti displeje a malým rámečkům žádnou XL variantu a dočkáme se jen standardní. Zajímavá změna má prý nastat u fotoaparátů, kde podle informátora hlavní snímač nedoplní doposud oblíbený “periskop”, ale širokoúhlý objektiv. Mezi dříve zjištěné specifikace patří ještě čipset Qualcomm Snapdragon 765G nebo 8 GB RAM a 128 GB úložiště. To by mělo platit pro oba mobily mobily Pixel 4a 5G i Pixel 5, které bychom měli spatřit už 30. září.

Co říkáte na tyto spekulativní parametry mobilu Google Pixel 5?

Zdroj: acentral