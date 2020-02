Takhle by mohla vypadat záda telefonu Google Pixel 5. Co na ně říkáte?

YouTuber Jon Prosser alias autor kanálu Front Page Tech přišel s grafickým návrhem prototypu, který by prý měl představovat možnou budoucí podobu telefonu Pixel 5 od Googlu. Velmi zajímavé zpracování zadní strany smartphonu je údajně jedno ze tří, které v současnosti americká firma zvažuje. Jedná se o CAD render, tedy zjednodušeně o počítačově vytvořený 3D výkres. K představení nové generace Pixelů by nicméně mělo dojít až za několik dlouhých měsíců. Zmíněný render telefonu Google Pixel 5 tak může být nakonec pochopitelně něčím, co se vůbec nepoužije, případně změní. I tak nám ale první obrázek alespoň ukazuje, nad jakými designovými řešeními firma uvažuje.

Tato konkrétní varianta nastiňuje v první řadě to, že by mohl mít telefon znovu zadní stranu zpracovanou s matným sklem. Stejně je tomu u současných Pixelů. “Plotna” s kamerami by pak byla pokrytá sklem lesklým. Prostor se senzory je současně nejzajímavějším prvkem, který uniklý render smartphonu Google Pixel 5 přináší.

GOOGLE PIXEL 5 – FIRST LOOK! (exclusive)

Základní novinkou má být přítomnost tří kamer. V Pixelech by to bylo poprvé. Šlo by údajně o kombinaci senzorů klasický + širokoúhlý + telefoto. Zajímavé je na první pohled také jejich uspořádání do rovnoramenného trojúhelníku s jednou čočkou dole uprostřed. To vše zespodu “zabalené” půlkruhovým okrajem.

Líbí se vám tento zvažovaný design?

Zdroj: acentral