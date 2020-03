Google Pixel 4a zachycen na videu. Potvrzuje průstřel displeje i čipset

Očekávaný “odlehčený” telefon Pixel 4a ještě Google oficiálně nepředstavil a po internetu už koluje jeho krátká recenze. Autoři kubánského serveru TecnoLike Plus a stejnojmenného YouTube kanálu poskytli světu první pohled na tento smartphone skrze téměř sedmiminutové video. To obsahuje nejen komentář, ale také reálné pohyblivé záběry na nový telefon. Není vůbec jasné, jak se nový Pixel k redakci dostal, ale není to její první podobný zářez. Z designu i jiných vlastností přístroje je znát, že video zachycuje tovární prototyp Google Pixel 4a. Jde to poznat například na zádech mobilu, kde ještě není oficiální logo firmy.

Když už jsme u zadní strany telefonu, začněme u ní. Je vyrobená z matného černého plastu. To znamená, že se bude telefon asi dobře držet, ale také na něm budou časem pěkně vidět fleky. To dokazují i dříve uniklé fotky. Na zádech má telefon také čtečku na otisk prstu a zejména překvapivě velkou plotnu pro fotosenzory. Pixel 4a má však pouze jeden a v černém zaobleném čtverečku mu sekunduje jen blesk. Modul tak připomíná dvojku na hrací kostce.

U přední strany telefonu Google Pixel 4a odhaluje video očekávaný průstřel v displeji. Skutečně se nachází vlevo nahoře. Obrazovka má úhlopříčku 5,81 palce, rozlišení 1080 x 2340 pixelů, frekvenci 60 Hz a jemnost 443 ppi. Rámečky kolem displeje se zdají být stejné jako u klasického Pixelu 4. Díky benchmark testu je také jasné, že bude nový Pixel pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 730. Konkrétní telefon z videa má pak paměti v kombinaci 6 GB RAM a 64 GB ROM. Baterie v něm má kapacitu 3080 mAh. Zatím vůbec není jasné, v kolika variantách telefon přijde. Doposud se o hovořilo až o třech modelech. Podle spekulací by mělo jít o klasický Pixel 4a, větší Pixel 4a XL a jeho variantu pro 5G sítě. V případě poslední varianty by cpochopitelně musel dostat slovo jiný čipset.

Zdroj: apolice