Obří únik prozradil specifikace řady Google Pixel 11! Těšte se na nové foťáky a jedno unikátní překvapení Hlavní stránka Zprávičky Na Telegramu se objevily rozsáhlé specifikace všech čtyř modelů řady Google Pixel 11 Telefony má pohánět Tensor G6 vyráběný 2nm procesem TSMC s modemem od MediaTeku místo Samsungu Pro modely zřejmě přijdou o teploměr, na jeho místě se objeví RGB diody nazvané Pixel Glow Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Úniky o nadcházejících Pixelech jsme si v posledních letech zvykli vídat průběžně skoro celý rok před uvedením, jenže ten současný vyčnívá rozsahem. Telegramový kanál Mystic Leaks publikoval ucelený přehled, který má pokrývat prakticky vše podstatné o nadcházející řadě Google Pixel 11 – od kódových označení přes parametry displejů a baterií až po novinky v podobě Pixel Glow. Pokud se informace potvrdí, máme do očekávaného srpnového představení velmi přesnou představu o tom, čím se Google chystá nahradit současnou desítkovou řadu. Tensor G6 ukončí éru problémových Samsung modemů Pixel 11 dostane novou kameru, ale možná i méně RAM Pro modely vsadí na vyšší jas a nové foťáky Pixel 11 Pro Fold s nejnižší kapacitou baterie z celé řady Pixel Glow: RGB diody místo teploměru Tensor G6 ukončí éru problémových Samsung modemů Pravděpodobně nejvýznamnější změnou v útrobách řady Pixel 11 bude nový čipset Tensor G6 s kódovým označením Malibu, který má být vůbec prvním procesorem Googlu vyráběným TSMC technologií 2 nm (proces N2). Konfigurace jader prý odpovídá schématu 1+4+2 a kombinuje jeden výkonný ARM C1-Ultra taktovaný na 4,11 GHz se čtyřmi jádry C1-Pro na 3,38 GHz a dvojicí úsporných C1-Pro na 2,65 GHz. O grafiku se má starat čip PowerVR C-Series CXTP-48-1536, bezpečnost zajistí nový Titan M3. Neméně důležitou novinkou je výměna modemu. Místo dosavadních řešení Samsung Exynos, kterým se kvůli problémům s výdrží baterie u Pixelů dostávalo opakované kritiky, by měl novou řadu pohánět MediaTek M90 (MT6986D). V takovém případě by se mohla zlepšit energetická efektivita, což by potenciálně vedlo k méně dramatickému vybíjení. Zklamání však představuje zmínka o Projectu Toscana, tedy vylepšeném systému na odemykání obličejem. Kanál Mystic Leaks píše, že novinka ještě není zcela připravená, a tak navzdory dřívějším únikům tento rok ještě nevyjde. Pixel 11 dostane novou kameru, ale možná i méně RAM Základní Pixel 11 má podle úniku pokračovat v podobě, jakou nastavil předchůdce. Nabídne 6,3″ OLED displej s rozlišením 1080×2424 pixelů, obnovovací frekvencí 60–120 Hz a maximálním jasem až 3 100 nitů ve špičce. Baterie by měla mít kapacitu 4 840 mAh (jde o tzv. minimální kapacitu, marketingová hodnota bývá o něco vyšší). Telefon má dorazit ve čtyřech barvách – černé, zelené, růžové a fialové. Pozornost si zaslouží dvě věci. První z nich je nový hlavní snímač s kódovým označením „chemosh“, který by měl mít rozlišení 50 Mpx. Druhou, výrazně méně potěšující, představuje varianta s pouhými 8 GB RAM. Google přitom u devítkové řady přešel na 16 GB v celém Pro segmentu a u řady 10 udržel minimum na 12 GB. Pokud se únik potvrdí, šlo by o citelný downgrade, který bude pravděpodobně souviset s globálním nedostatkem paměťových čipů. Google by tak mohl činit z důvodu, aby nemusel (výrazněji) zvyšovat koncovou cenu telefonu. Pro modely vsadí na vyšší jas a nové foťáky U dvojice Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL nedojde k zásadním změnám rozměrů obrazovek – zachovají si úhlopříčky 6,3″ a 6,8″. Oba LTPO OLED panely by si však měly polepšit v jasu, neboť mají v HDR režimu dosáhnout až 2 450 nitů a ve špičce dokonce 3 600 nitů. Rozlišení zůstávají na úrovni 1280×2856 u menšího modelu a 1344×2992 u většího. Pixel 11 Pro by měl dostat článek o kapacitě 4 707 mAh, větší Pro XL pak 5 000 mAh. Operační paměti by se měly pohybovat na úrovni 12 nebo 16 GB. Oba telefony údajně dostanou nový hlavní snímač („bastet“) i nový teleobjektiv („barghest“) – konkrétní specifikace zatím nejsou veřejně známé. Pixel 11 Pro Fold s nejnižší kapacitou baterie z celé řady Skládací Pixel 11 Pro Fold (kódové jméno Yogi) má kombinovat vnitřní OLED displej s rozlišením 2076×2160 pixelů a obnovovací frekvencí 1–120 Hz s vnějším panelem 1080×2342. Maximální jas vnitřní obrazovky by měl dosahovat 3 500 nitů ve špičce, vnější pak 3 600 nitů. Telefon má sdílet hlavní fotoaparát se základním Pixelem 11. Pixel Glow: RGB diody místo teploměru Asi nejzajímavější vizuální novinkou se má stát funkce nazvaná Pixel Glow. Podle úniku se na zadní straně všech tří Pro modelů (Pro, Pro XL i Pro Fold) objeví pole RGB diod integrované přímo do fotomodulu. Princip připomíná Glyph Interface od značky Nothing, byť provedení Googlu má být podstatně menší a méně nápadné. Pixel Glow by mohl sloužit k vizuálním notifikacím, indikaci aktivit Gemini nebo třeba upozornění na vstup příchozího hovoru. Nově nabytá ozdoba si však vyžádá oběť v podobě teploměru, který by měl ze zadní strany Pro modelů zmizet. Spuštění nové řady je očekáváno na srpen 2026. Pokud se únik ukáže jako přesný, čeká nás generace, která posune procesor o velký krok dopředu, vyřeší letitou bolístku se Samsung modemy a přidá výrazný nový designový prvek. Otázkou zůstává, zda kompromisy v podobě menších baterií a nižší minimální paměti uživatelé skousnou. Co říkáte na to, co se o řadě Pixel 11 zatím dozvídáme? Zdroje: 9to5Google, Android Authority (1, 2), Mystic Leaks/Telegram O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi