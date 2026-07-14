Měsíc před premiérou: Pixel 11 (Pro) se ukázal na Amazonu, takhle vypadá ve zcela nových barvách! Hlavní stránka Zprávičky Přesně měsíc před představením se Pixel 11 a Pixel 11 Pro objevily na Amazonu i s cenami a fotkami Pixel 11 má dorazit v zelené, růžové a černé, Pro navíc v nápadné oranžové Oficiální premiéra se chystá na 12. srpna, v Evropě se čekají ceny od 999 eur Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Existuje jeden druh úniku, kterému věřím víc než rozmazaným fotkám z Weibo — když produkt omylem naskočí do e-shopu. A přesně to se stalo řadě Pixel 11. Měsíc před ostrým představením se na Amazonu objevily čtyři nabídky s cenami, specifikacemi a snímky, které vypadají jako oficiální produktové fotky. Jedna barva, dvě jména Kolik to bude stát a co víme o výbavě Jedna barva, dvě jména Nejzábavnější detail celého úniku je marketingový zmatek. Každá barva je totiž v nabídkách vedená pod dvěma různými názvy. Zelený Pixel 11 se prodává jako „Pistachio“, nebo „Moss“, růžový jako „Hibiscus“, nebo „Fuchsia“ a černý jako „Obsidian“, případně „Midnight“. Buď se Google ještě nerozhodl, jak své barvy pojmenuje, nebo v Amazonu někdo dostal dvě verze podkladů. Zajímavější je stejně Pixel 11 Pro — kromě bílé, černé a zelené (Pine) se má nabízet i v oranžové zvané Canyon nebo Dune. Kolik to bude stát a co víme o výbavě Amazon uvádí Pixel 11 s 256GB úložištěm za 899 dolarů, verzi s 512 GB za 1 019 dolarů a Pixel 11 Pro s 256 GB za 1 299 dolarů. Pozor ale na jednu věc: podle dřívějších úniků má základní Pixel 11 v Evropě stát 999, respektive 1 129 eur (asi 24 000, respektive 27 500 Kč) a Pixel 11 Pro startovat na 1 199 eurech (přibližně 29 000 Kč) — cena z Amazonu tak nejspíš odpovídá až většímu modelu Pixel 11 Pro XL, u kterého se čeká minimálně 1 399 eur (34 000 Kč). Evropská daň v praxi, jak ji známe. Z výbavy nabídky prozrazují u základního modelu 6,3″ displej s rozlišením 2 424 × 1 080 pixelů a 120 Hz, 12 GB RAM, selfie kamerku s 13 Mpx a baterii 4 985 mAh — což hezky sedí na dřívější úniky. U Pro verze parametry zatím chybí. Do 12. srpna, kdy Google novinky oficiálně ukáže, si tak ještě chvíli počkáme. Sáhli byste po oranžovém Pixelu, nebo zůstáváte věrní klasické černé? Zdroj: 9to5Google, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel 11 únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024