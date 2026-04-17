Google Pixel 10a je poprvé v akci! Výborný mobil s čistým systémem teď koupíte s tímto trikem pod 9 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10a je kompaktní telefon s čistým Androidem, kvalitními fotkami a rekordní sedmiletou podporou aktualizací Původně 13 590 Kč, s kódem ALZADNY20 za 10 872 Kč — a k tomu šrotovné 2 500 Kč za odevzdání starého mobilu a kryt v hodnotě 989 Kč zdarma S využitím šrotovného klesá reálná cena pod 8 400 Kč, což je u Pixelu 10a velmi slušná nabídka Jakub Kárník Publikováno: 17.4.2026 20:00 Pokud jste si nedávno prošli naši recenzi na Pixel 10a, víte, že s předchůdcem sdílí procesor, fotoaparát i baterii a zásadních inovací se v něm mnoho nenajde. Tím pádem ale stále platí, že za svou cenu nabízí jednu z nejlepších kombinací softwaru, fotoaparátu a podpory na trhu. A právě ta cena je teď výrazně zajímavější. Google Pixel 10a je na Alze za 10 872 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20, a když k tomu připočtete šrotovné 2 500 Kč za odevzdání jakéhokoli staršího mobilu (klidně i porouchaného) a kryt v hodnotě 989 Kč v ceně, dostanete se reálně na nějakých 8 372 Kč. Proč se Pixel 10a vyplatí S čím počítat Jak funguje šrotovné Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete telefon, který vás díky sedmileté podpoře bude bavit dlouhá léta, sázíte na kvalitní fotky a oceníte čistý Android bez jediného kusu bloatwaru.⚠️ Zvažte, že Tensor G4 je stejný procesor jako v loňské generaci a 8 GB RAM omezuje některé lokální AI funkce. V Česku většina AI vychytávek stejně ještě neběží, takže pro tuzemského zákazníka to zas takový problém není.💡 Za 10 872 Kč (plus šrotovné) dostanete 6,3″ P-OLED displej se 120 Hz a jasem 3 000 nitů, 48Mpx fotoaparát s OIS, 5 100mAh baterii, 30W nabíjení, Gorilla Glass 7i, satelitní SOS komunikaci a IP68. Proč se Pixel 10a vyplatí Modul fotoaparátu Pixelu 10a je zapuštěný v těle a sklo objektivů je dokonce mírně pod úrovní plastových zad. Telefon na stole neviklá, v kapse nepřekáží. V uživatelských recenzích se opakovaně objevuje, že zákazníci oceňují právě tuhle maličkost — přechod od Samsungu nebo Applu si lidé chválí a zmiňují čistý systém, rychlou čtečku otisků a příjemnou velikost. Sedm let aktualizací Androidu a bezpečnostních záplat je pak věc, která v téhle cenové kategorii nemá konkurenci — Nothing slibuje tři roky, Samsung u levnějších Áček šest. A konečně fotoaparát, který i bez jakéhokoli meziročního hardwarového upgradu stále patří mezi nejlepší ve své třídě díky tomu, co dokáže výpočetní processing. Pro běžného uživatele, který netočí kinematografická videa, je to naprosto dostačující volba. S čím počítat Férová zmínka: procesor Tensor G4 je totožný s loňskou generací i celou řadou Pixel 9, takže nečekejte výkonnostní skok. Na hry a náročný multitasking to není ideální — v benchmarcích telefon zaostává za čínskou konkurencí v podobné cenovce. Dále zamrzí pouhých 8 GB RAM, které omezují běh lokálních AI funkcí, byť řadu z nich v Česku stejně nemáme. Širší rámečky kolem displeje jsou stále přítomné a chybí podpora Qi2 nebo Pixelsnap magnetů, které dostaly dražší sourozenci — to je trochu zklamání, protože magnetické příslušenství by u tohoto modelu dávalo smysl. Uživatelé v recenzích si také občas povzdechnou, že kryt od Googlu je kluzký. Jak funguje šrotovné Akce běží do 30. 4. 2026 a je skvělá v tom, že můžete odevzdat jakýkoli starší mobil — i porouchaný nebo nefunkční. Stačí zajít na pobočku Alzy s telefonem, který se vám už válí v šuplíku, nebo objednat svoz, případně pokud mobil kupujete na splátky nebo Třetinku, vyplnit online formulář. Bonus 2 500 Kč vám buď rovnou sníží cenu v nákupu, nebo vám ho Alza vyplatí do 30 dnů. Kombinace slevového kódu a šrotovného pak z Pixelu 10a dělá jednu z nejlepších nabídek v téhle cenové kategorii.