Recenze Google Pixel 10a: rohlík za stejnou cenu, akorát s lepší kůrkou Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10a je prakticky totožný s loňským Pixelem 9a – stejný čip, stejný foťák, stejná baterie Přesto zůstává skvělým telefonem, který si za 13 290 Kč můžete koupit, a to hlavně díky softwaru a sedmileté podpoře Kompletně plochá záda bez vystupujícího fotoaparátu jsou v praxi překvapivě velká změna k lepšímu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Víte, co je nejtěžší na recenzi telefonu, který se od předchůdce prakticky neliší? Nepsat recenzi předchůdce. Google Pixel 10a totiž sdílí s loňským Pixelem 9a procesor, fotoaparát, kapacitu baterie, velikost displeje i množství operační paměti. Kdybyste oba telefony položili vedle sebe, rozdíl byste hledali lupou. A přesto tu sedím a tvrdím, že je to pořád jeden z nejlepších telefonů ve své třídě. Jak je to možné? Plochá záda jsou super! Výborný displej se stále stejně širokými rámečky Tensor G4 podruhé: recyklace, nebo pragmatismus? Fotoaparát beze změn, ale to není nutně problém Baterie vydrží, nabíjení je rychlejší Android 16 a sedm let klidu Komu konkuruje a komu ustupuje Nejlepší telefon, který vás nenadchne Plochá záda jsou super! Začněme tím, co vidíte hned po vybalení. Pixel 10a vypadá jako 9a, která prošla jemným liftingem. Plastová záda, kovový rámeček, zaoblené rohy – nic, co by vám vyrazilo dech. Jenže jeden detail změní způsob, jakým telefon používáte: modul fotoaparátu je kompletně zapuštěný do těla. Žádný ostrůvek, žádná houpačka na stole, žádné sbírání prachu ve škvírách. Sklo kryjící objektivy je dokonce mírně zapuštěné pod úroveň plastových zad. KOUPIT GOOGLE PIXEL 10A Zní to jako marginálie, ale v praxi je to jako přesednout z auta s rozbitým tlumičem do nového. Telefon leží na stole rovně, v kapse nepřekáží a při držení v dlani cítíte rovnoměrný profil bez vystupujících hran. Když si vzpomenu, jak jsem u Galaxy A56 nadával na dvoumilimetrový výstupek fotoaparátu, je Pixel 10a v tomto ohledu z jiného světa. Tloušťka 9 mm je sice o desetinku víc než u předchůdce, ale díky plochému profilu působí telefon paradoxně tenčí. Zbytek designu je evoluce v homeopatických dávkách. Šuplík na SIM kartu se přestěhoval z boku nahoru, na spodní hraně přibyla mřížka reproduktoru pro vizuální symetrii – ale pozor, zvuk z ní nevychází, je to jen dekorace s mikrofonem. Stereo sestavu tvoří sluchátko a pravý spodní reproduktor. Odolnost zůstává na IP68, hmotnost 183 gramů a k dispozici máte čtyři barvy: levandulovou, malinovou, šedou a černou. Zejména malinová (Berry) je výrazná a připomíná červený Nexus 5 z roku 2014. Výborný displej se stále stejně širokými rámečky Obrazovkou je stejný 6,3palcový pOLED panel s rozlišením 1080 × 2424 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí 60–120 Hz. Pozor ale – ve výchozím nastavení je frekvence zamčená na 60 Hz, takže první věc po zapnutí, kterou musíte udělat, je zabrousit do nastavení a přepnout na 120 Hz ručně. Proč to Google nedá rovnou, zůstává záhadou. Jasně, ušetříte tím nějaké to procento baterie, ale zásadním způsobem si zhoršíte zážitek z používání. Novinkou je vyšší maximální jas – 3 000 nitů ve špičce, tedy o 300 nitů víc než u Pixelu 9a. V praxi to znamená lepší čitelnost na přímém slunci, i když laboratorní měření ukazují, že reálný jas při běžném používání je kolem 1 900 nitů. Pořád je to ale solidní hodnota, se kterou se displej používá bez problémů i venku za jasného dne. Mnohem podstatnější je výměna krycího skla. Google konečně vyhodil pravěké Gorilla Glass 3 a nahradil ho Gorilla Glass 7i. To je skok o několik generací, který se projeví hlavně v odolnosti proti poškrábání. Za dva týdny testování na displeji nevidím jediný škrábanec, zatímco u předchůdce se první rýhy objevovaly během dnů. Co se ale nezměnilo, jsou rámečky kolem displeje – patří stále mezi nejširší ve své cenové kategorii. Je to škoda, ale po hodině používání si na ně zvyknete a přestanete je vnímat. A kdybyste je chtěli schovat, zkuste tmavou tapetu a tmavý režim, dost to pomůže. Tensor G4 podruhé: recyklace, nebo pragmatismus? Tady přichází ta kontroverzní část. Google Pixel 10a běží na procesoru Tensor G4 – tom samém, který poháněl loňský Pixel 9a i celou řadu Pixel 9. Zatímco dražší Pixel 10 dostal nový Tensor G5, levnější model si odnesl předloňský křemík. K tomu 8 GB RAM a 128GB úložiště v základu – opět beze změny. Benchmarky to potvrzují nemilosrdně. V Geekbenchu 6 naměříte kolem 1 691 bodů v jednom jádře a 4 331 v multijádrovém testu – prakticky identické hodnoty jako u Pixelu 9a. Pro srovnání, iPhone 17e s čipem A19 dosahuje ve vícejádrovém testu téměř dvojnásobku. Nothing Phone 4a Pro se Snapdragonem 7 Gen 4 však přináší srovnatelný výkon. V praxi ale Tensor G4 stále stačí na vše, co od telefonu za 13 tisíc čekáte. Aplikace se otevírají svižně, systém reaguje plynule a ani náročnější hry nejsou problém. Kde se ale 8 GB RAM projeví bolestně, je podpora lokálních AI funkcí. Pixel 10a s 8 GB RAM používá odlehčenou verzi Gemini Nano, která nepodporuje některé lokální AI funkce jako Pixel Screenshots nebo Call Notes. To nás ale paradoxně v Česku nemusí příliš trápit, jelikož ani jedna z těchto funkcí v češtině nefunguje. KOUPIT GOOGLE PIXEL 10A Nový je alespoň modem Exynos 5400, který přináší podporu satelitní komunikace SOS. A ano, funguje (na rozdíl od Applu) i v Česku! Fotoaparát beze změn, ale to není nutně problém Sestava fotoaparátů je doslova zkopírovaná z Pixelu 9a. Vzadu najdete 48Mpx hlavní snímač se světelností f/1.7 a optickou stabilizací a 13Mpx širokoúhlý objektiv s úhlem záběru 120°. Vpředu je pak 13Mpx selfie kamerka. Ani jeden parametr se nezměnil. Dobrou zprávou je, že loňská generace přinesla výrazné zlepšení barevné věrnosti a zpracování snímků, takže se staví na solidním základu. Fotky z hlavního snímače jsou za dobrého světla ostré, s přirozenými barvami a vyváženou expozicí. Google tradičně exceluje v HDR zpracování – jen si dejte pozor, aby vám přehnaný dynamický rozsah neslil dramatičtější scény do nudné jednolitosti. Širokoúhlý objektiv odvádí slušnou práci za denního světla, ale v horších podmínkách rychle ztrácí detaily a přidává šum. Bez teleobjektivu je pak digitální zoom nad 2× jen krajní nouzovka. Pokud pravidelně přibližujete, Nothing Phone 4a Pro s periskopickým 3,5× teleobjektivem za podobnou cenu je v tomto ohledu jinde. Softwarové novinky jsou dvě. Camera Coach využívá AI k tomu, aby vám v reálném čase radil s kompozicí a nastavením – pro začátečníky užitečné, pro zkušenější zbytečné. Auto Best Take pak automaticky kombinuje několik snímků skupinové fotky tak, aby měl každý otevřené oči a příjemný výraz. To je funkce, kterou oceníte na rodinné oslavě víc, než byste čekali. Baterie vydrží, nabíjení je rychlejší Kapacita akumulátoru zůstává na 5 100 mAh, ale výdrž se paradoxně zlepšila. Testy ukazují přibližně 8 hodin aktivního používání, což je o dvě hodiny víc než u Pixelu 9a – zřejmě díky softwarovým optimalizacím v Androidu 16. Při běžném používání bez problémů přežijete celý den, a pokud nejste power user, můžete natáhnout výdrž i na den a půl. KOUPIT GOOGLE PIXEL 10A Nabíjení je jedna z mála oblastí, kde došlo k hmatatelnému hardwarovému vylepšení. Drátové nabíjení poskočilo z 23W na 30W – za 30 minut doplníte zhruba 50–60 % kapacity v závislosti na adaptéru. Bezdrátové nabíjení vyrostlo ze 7,5W na 10W, ale stále chybí podpora Qi2 magnetů i proprietárního systému Pixelsnap, který mají ostatní telefony řady Pixel 10. To je zklamání, protože právě magnetické příslušenství je jedna z věcí, která baví běžné uživatele i nadšence. Apple u iPhone 17e MagSafe přidal, Samsung nabízí alespoň Qi2 Ready – a Google? Google šetří. Android 16 a sedm let klidu Softwarově je Pixel 10a výkladní skříní toho, co Google se svým systémem umí. Android 16 je čistý, svižný a bez zbytečného balastu. Žádné předinstalované smetí, žádné systémové reklamy, žádné vnucování služeb – něco, o čem si majitelé leckteré konkurence mohou nechat jen zdát. Nejzajímavější softwarovou novinkou je desktopový režim. Po připojení k externímu monitoru se Pixel 10a promění v cosi na úrovni Samsung DeX – s více pracovními plochami, okny aplikací a dokonce podporou více uživatelských profilů. To je funkce, která má reálný potenciál nahradit levný notebook při základní kancelářské práci. Google garantuje 7 let aktualizací systému Android a bezpečnostních záplat. To znamená podporu až do roku 2033, tedy Android 23. V segmentu telefonů za 13 tisíc korun je to bezkonkurenční nabídka – Nothing slibuje 3 roky systémových aktualizací, Samsung sice u Galaxy A56 nabízí 6 let, ale s tendencí oklešťovat funkce pro starší modely. Komu konkuruje a komu ustupuje Největší konkurent Pixelu 10a je… Pixel 9a. Loňský model se stejným čipem a fotoaparátem bude v průběhu roku klesat na ceně a ve slevách se dá pořídit výrazně levněji. Pokud vám nevadí kratší softwarová podpora a starší sklo displeje, je to legitimní alternativa. KOUPIT GOOGLE PIXEL 10A Z nových telefonů je zajímavou volbou Nothing Phone 4a Pro za 12 199 Kč. Nabízí periskopický teleobjektiv, Snapdragon 7 Gen 4, 144Hz displej s jasem 5 000 nitů a svítící záda s Glyph Matrix. Softwarová podpora je ale kratší. Za zmínku stojí i POCO F8 Pro, který za nižší cenu nabídne Snapdragon 8 Elite, nebo OnePlus Nord 5 se Snapdragonem 8s Gen 3. iPhone 17e je pak alternativa pro ty, kdo uvažují o přesunu k Applu. Nabízí výrazně rychlejší procesor A19, MagSafe, 256GB úložiště v základu a lepší výdrž baterie. Na druhou stranu nemá ultraširokoúhlý objektiv, displej je pomalejší (bez 120 Hz) a AI funkce Apple Intelligence zatím nejsou k dispozici v češtině. Nejlepší telefon, který vás nenadchne Pixel 10a je paradox moderního smartphonového trhu. Je to skvělý telefon, který nedělá prakticky nic špatně – ale také nedělá skoro nic nového. Google vsadil na to, že v době zdražování komponent a paměťové krize udrží cenu 13 290 Kč za základní model (8/128 GB) a 15 690 Kč za verzi s 256 GB úložištěm. A to je samo o sobě hodnotné rozhodnutí. KOUPIT GOOGLE PIXEL 10A Plochá záda, lepší sklo displeje, rychlejší nabíjení a satelitní SOS jsou příjemné upgrady. Android 16 s čistým prostředím, desktopovým režimem a sedmiletou podporou pak z Pixelu 10a dělají telefon, který vám bude sloužit déle než většina konkurence. Fotoaparát je na svou cenovou kategorii stále špičkový a výdrž baterie se oproti předchůdci trochu zlepšila. Jenže absence nového čipsetu a pouhých 8 GB RAM v roce 2026 zamrzí. Neznamená to, že telefon bude za rok nepoužitelný – ale znamená to, že Google vyčerpal veškerý prostor pro inovaci a příští generace bude muset přinést skutečný skok. Pixel 10a je jako rohlík z kvalitní pekárny – víte přesně, co dostanete, a není důvod být zklamaný. Jen nepočítejte s tím, že vás překvapí. Klady kompletně plochá záda 7 let systémových i bezpečnostních aktualizací čistý Android 16 bez bloatwaru a reklam kvalitní hlavní fotoaparát za danou cenu solidní výdrž baterie lepší krycí sklo Gorilla Glass 7i satelitní SOS a desktopový režim nezměněná cena 13 290 Kč v době zdražování Zápory stejný procesor Tensor G4 jako loni pouze 8 GB RAM omezuje lokální AI funkce chybí Qi2/Pixelsnap magnetické nabíjení široké rámečky kolem displeje Hodnocení redakce: 80 % Zaujal vás Google Pixel 10a? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 16 Google Google Pixel 10a Tensor G4 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024