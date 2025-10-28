TOPlist

Takhle má vypadat Google Pixel 10a. Co na něj říkáte?

  • Google Pixel 10a se poprvé ukazuje na uniklých CAD renderech od OnLeaks
  • Design zůstává věrný Pixelu 9a včetně plochých zad bez výrazného fotomodulu
  • Telefon pravděpodobně dostane vylepšený Tensor G4 místo nového Tensor G5

Adam Kurfürst
28.10.2025 22:00
google pixel 10a modra render onleaks dva telefony na sobe

Známý leaker Steve Hemmerstoffer, kterého můžete znát pod přezdívkou OnLeaks, zveřejnil ve spolupráci se serverem Android Headlines první rendery chystaného smartphonu střední třídy Google Pixel 10a. Obrázky založené na oficiálních CAD výkresech prozrazují, že Google pokračuje v designové filozofii nastolené u letošního Pixelu 9a – tedy žádný výrazný pruh pro fotoaparáty, který byl po léta charakteristickým prvkem řady.

Pixel 10a kopíruje design svého předchůdce

Z uniklých renderů je patrné, že Pixel 10a bude prakticky k nerozeznání od Pixelu 9a. Google zachovává kompletně plochá záda, která jsou v jedné rovině s modulem fotoaparátu. Zadní strana by měla být opět plastová, což dopomůže k udržení nižší ceny. Rozměry telefonu jsou údajně 153,9 × 72,9 × 9 mm.

google pixel 10a modra render onleaks predni a zadni strana

Nemilé překvapení v podobě staršího čipsetu?

Zatímco bychom očekávali nasazení nového Tensor G5, který bude pohánět řadu Pixel 10, zdroje naznačují, že Google do modelu 10a nasadí vylepšenou verzi Tensor G4. Důvodem má být vysoká cena nového čipsetu vyráběného u TSMC. Google by měl použít přetaktovanou variantu Tensor G4, která nabídne lepší výkon než standardní verze z Pixelu 9a.

Specifikace zatím spíše nejasné

Co se pak týče dalších specifikací, příliš mnoho detailů v současné době k dispozici nemáme a de facto tak můžeme pouze spekulovat. Je pravděpodobné, že na zadní straně najdeme dvojici fotoaparátů složenou ze 48Mpx primárního senzoru a 13Mpx ultra širokoúhlé kamery. Displej by pak měl mít úhlopříčku 6,2 palce s Full HD+ rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí 60-120 Hz.

google pixel 10a modra render telefony ve vzduchu

Telefon by měl dostat 8 GB operační paměti a na výběr téměř určitě bude ze 128GB nebo 256GB úložiště. Nabíjení zůstane pravděpodobně na 23 W drátově a 7,5 W bezdrátově. Očekává se i 7letá softwarová podpora, kterou Google slibuje u všech nových Pixelů.

Kdy se Pixel 10a představí?

Přestože se objevily spekulace o uvedení ještě před koncem roku 2025, nezdá se to být příliš pravděpodobné. Google tradičně představuje své dostupnější modely na jaře – Pixel 9a byl na trh uveden v dubnu, předchozí generace pak v květnu. Vzhledem k tomu, že rendery se obvykle objevují zhruba půl roku před uvedením, můžeme očekávat premiéru v březnu nebo dubnu příštího roku.

Google Pixel 9a recenze
Google Pixel 9a recenze: takhle se dělá střední třída Vašek Švec Recenze telefonů

Co se týče ceny, na povrch zatím nevyplavaly žádné konkrétní informace naznačující zdražení, a klidně se tedy může stát, že u nás novinka zase bude startovat na 13 990 korunách.

Plánujete si pořídit Google Pixel 10a?

Zdroj: Android Headlines

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
