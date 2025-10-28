Takhle má vypadat Google Pixel 10a. Co na něj říkáte? Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10a se poprvé ukazuje na uniklých CAD renderech od OnLeaks Design zůstává věrný Pixelu 9a včetně plochých zad bez výrazného fotomodulu Telefon pravděpodobně dostane vylepšený Tensor G4 místo nového Tensor G5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Známý leaker Steve Hemmerstoffer, kterého můžete znát pod přezdívkou OnLeaks, zveřejnil ve spolupráci se serverem Android Headlines první rendery chystaného smartphonu střední třídy Google Pixel 10a. Obrázky založené na oficiálních CAD výkresech prozrazují, že Google pokračuje v designové filozofii nastolené u letošního Pixelu 9a – tedy žádný výrazný pruh pro fotoaparáty, který byl po léta charakteristickým prvkem řady. Pixel 10a kopíruje design svého předchůdce Z uniklých renderů je patrné, že Pixel 10a bude prakticky k nerozeznání od Pixelu 9a. Google zachovává kompletně plochá záda, která jsou v jedné rovině s modulem fotoaparátu. Zadní strana by měla být opět plastová, což dopomůže k udržení nižší ceny. Rozměry telefonu jsou údajně 153,9 × 72,9 × 9 mm. Nemilé překvapení v podobě staršího čipsetu? Zatímco bychom očekávali nasazení nového Tensor G5, který bude pohánět řadu Pixel 10, zdroje naznačují, že Google do modelu 10a nasadí vylepšenou verzi Tensor G4. Důvodem má být vysoká cena nového čipsetu vyráběného u TSMC. Google by měl použít přetaktovanou variantu Tensor G4, která nabídne lepší výkon než standardní verze z Pixelu 9a. Specifikace zatím spíše nejasné Co se pak týče dalších specifikací, příliš mnoho detailů v současné době k dispozici nemáme a de facto tak můžeme pouze spekulovat. Je pravděpodobné, že na zadní straně najdeme dvojici fotoaparátů složenou ze 48Mpx primárního senzoru a 13Mpx ultra širokoúhlé kamery. Displej by pak měl mít úhlopříčku 6,2 palce s Full HD+ rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí 60-120 Hz. Telefon by měl dostat 8 GB operační paměti a na výběr téměř určitě bude ze 128GB nebo 256GB úložiště. Nabíjení zůstane pravděpodobně na 23 W drátově a 7,5 W bezdrátově. Očekává se i 7letá softwarová podpora, kterou Google slibuje u všech nových Pixelů. Kdy se Pixel 10a představí? Přestože se objevily spekulace o uvedení ještě před koncem roku 2025, nezdá se to být příliš pravděpodobné. Google tradičně představuje své dostupnější modely na jaře – Pixel 9a byl na trh uveden v dubnu, předchozí generace pak v květnu. Vzhledem k tomu, že rendery se obvykle objevují zhruba půl roku před uvedením, můžeme očekávat premiéru v březnu nebo dubnu příštího roku. Google Pixel 9a recenze: takhle se dělá střední třída Vašek Švec Recenze telefonů Vašek Švec Recenze telefonů Co se týče ceny, na povrch zatím nevyplavaly žádné konkrétní informace naznačující zdražení, a klidně se tedy může stát, že u nás novinka zase bude startovat na 13 990 korunách. Plánujete si pořídit Google Pixel 10a? Zdroj: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Google Google Pixel 10a rendery únik Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.