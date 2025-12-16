Google Pixel 10 Pro poprvé zlevnil pod 20 tisíc. Nabízí magnety, spolehlivý systém s dlouhou podporou a schopné foťáky Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10 Pro poprvé klesl pod hranici 20 tisíc korun na 19 542 Kč v oficiální CZ distribuci Telefon původně přišel na trh s cenou 27 990 Kč, aktuální sleva tedy činí přibližně 30 % Pixel 10 Pro nabízí 7 let aktualizací, magnetické nabíjení Pixelsnap a trojitý fotoaparát s 5× optickým zoomem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Vlajková loď od Googlu se dočkala dalšího výrazného zlevnění. Pixel 10 Pro je nyní možné pořídit za 19 542 Kč, což představuje úsporu téměř 8 500 Kč oproti původní ceně 27 990 Kč. Jedná se přitom o oficiální českou distribuci se zárukou. Pojďme se podívat na to, jaké specifikace telefon nabízí a kdo by měl nad jeho koupí seriózně uvažovat. Tensor G5 a sedmiletá podpora Magnetické nabíjení bez pouzdra Trojice fotoaparátů a až 100násobný zoom Gemini a další AI funkce Další specifikace Pro koho je Pixel 10 Pro vhodný? Tensor G5 a sedmiletá podpora Srdcem telefonu je procesor Google Tensor G5, který vznikl ve spolupráci s TSMC na 3nm procesu. Oproti předchůdci nabízí o 34 % vyšší výkon CPU a výrazně lepší energetickou účinnost. K dispozici je 16 GB operační paměti a v základní verzi 128GB úložiště. Pixel 10 Pro patří mezi telefony s nejdelší softwarovou podporou na trhu. Google garantuje 7 let aktualizací operačního systému, bezpečnostních záplat i nových funkcí. Telefon běží na Androidu 16 a jeho majitelé se mohou těšit na pravidelné přídavky v podobě Pixel Drops. Magnetické nabíjení bez pouzdra Jednou z hlavních novinek řady Pixel 10 je technologie Pixelsnap. Jde o první implementaci standardu Qi2 s integrovanými magnety přímo v těle telefonu. Není tedy potřeba dokupovat speciální pouzdro jako u konkurence. Bezdrátové nabíjení dosahuje výkonu 15 W, kabelové pak 30 W. Pixelsnap je kompatibilní s příslušenstvím MagSafe. CHCI PIXEL 10 PRO V AKCI Trojice fotoaparátů a až 100násobný zoom Pixel 10 Pro disponuje trojicí zadních fotoaparátů. Hlavní 50Mpx snímač s velikostí 1/1,3″ doplňuje 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 48Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Díky kombinaci optiky a AI zpracování telefon zvládá až 100násobný digitální zoom. Přední kamera má rozlišení 42 Mpx s automatickým ostřením. Video je možné natáčet v rozlišení 8K při 30 fps s využitím funkce Vylepšení videa. Nechybí optická i elektronická stabilizace obrazu. Gemini a další AI funkce Telefon těží z úzké integrace s umělou inteligencí Gemini. K dispozici je funkce Gemini Live pro hlasovou konverzaci, Zakroužkuj a hledej pro vizuální vyhledávání nebo Magic Cue pro kontextovou asistenci. AI pomáhá také při focení – funkce Automatický nejlepší snímek vybere nejlepší okamžik u skupinových fotek. Další specifikace Pixel 10 Pro je vybaven 6,3″ LTPO OLED displejem s rozlišením 1280 × 2856 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 3 300 nitů. Baterie s kapacitou 4 870 mAh vydrží podle Googlu přes 24 hodin provozu. Telefon splňuje odolnost IP68 a je chráněn sklem Corning Gorilla Glass Victus 2. Pro koho je Pixel 10 Pro vhodný? Pixel 10 Pro osloví především uživatele preferující takřka čistý Android bez zbytečných nadstaveb, který je rychlý, přehledný a spolehlivý. Zároveň se s vlajkovými loděmi od Googlu pojí jistota dlouhé softwarové podpory – sedmiletá garance aktualizací se i v této cenové kategorii vidí jen zřídka. Telefon ocení také zájemci o kvalitní fotografování bez nutnosti manuálních zásahů – výpočetní fotografie Googlu patří mezi nejlepší na trhu. KOUPIT GOOGLE PIXEL 10 PRO Díky integrovaným magnetům Pixelsnap se Pixel 10 Pro hodí pro ty, kdo využívají bezdrátové nabíječky a magnetické příslušenství. Na druhou stranu, pokud hledáte maximální hrubý výkon pro náročné hry, konkurenční modely se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 vás rozhodně potěší víc. Zaujala vás cena Pixelu 10 Pro pod 20 tisíc? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Google Google Pixel 10 Pro Sleva vlajková loď Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024