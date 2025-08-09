Google Pixel 10 uniká na nových snímcích! Telefony budou tlustší, důvod vás ale potěší Hlavní stránka Zprávičky Pixel 10 v barvě "Indigo" připomíná legendární "Really Blue" z prvního Pixelu Základní model konečně dostane teleobjektiv, ale za cenu horších hlavních senzorů Na představení dojde 20. srpna v New Yorku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete si první Pixel z roku 2016? Ten v odstínu „Really Blue“ byl něco jako jednorožec – krásný, výrazný a hlavně nedostupný v Česku. Po téměř dekádě se Google rozhodl nostalgii oprášit. Pixel 10 v barvě „Indigo“ vypadá podle čerstvých úniků jako důstojný nástupce této modré ikony. A dobrou zprávou je, že ho uvidíme už 20. srpna na akci Made by Google v New Yorku. Modrá, co vás praští do očí (v dobrém) Server WinFuture včera vypustil do světa pořádnou nálož obrázků bez vodoznaků, které ukazují základní Pixel 10 v celé své kráse. Kromě modré „Indigo“ se můžeme kochat i žlutozelené variantě „Limoncello“, která vypadá jako radioaktivní citron. Doplní je ještě klasická černá „Obsidian“ a světlá „Frost“. Naproti tomu Pro modely dostaly tlumenější paletu: kromě černé a bílé („Porcelain“) tu máme jemně zelenou „Jade“ a šedomodrou „Moonstone“. Zajímavostí je, že Pixel 10 Pro Fold vůbec nebude v černé – dostupný bude jen v „Moonstone“ a „Jade“, což je pro vlajkový telefon dost neobvyklé rozhodnutí. Teleobjektiv pro všechny, ale za jakou cenu? Základní Pixel 10 konečně dostane třetí fotoaparát s teleobjektivem. To byla doteď výsada Pro modelů, takže pokud jste chtěli zoom a nechtěli platit majlant, měli jste smůlu. Jenže pozor – Google to vyřešil po svém. Aby udržel cenu, zhoršil hlavní a širokoúhlý senzor. Podle úniku použije stejné čipy jako levnější Pixel 9A, což znamená menší senzory zachytávající méně světla. Je to klasický případ „něco za něco“ – dostanete zoom, ale hlavní fotky budou horší než u Pixelu 9. Pro modely si mezitím ponechají kvalitnější senzory napříč celou sestavou. Pokud vám jde primárně o kvalitu fotek, bude to letos těžké rozhodování. Tensor G5 od TSMC – konečně výkon, který si zasloužíme? Google konečně opouští Samsung a nový Tensor G5 bude vyrábět TSMC na stejném 3nm procesu jako Apple používá pro A18 Pro. To by mělo znamenat výrazný skok ve výkonu a hlavně efektivitě. Pixely byly vždy o softwaru víc než o hrubé síle, ale tentokrát by mohly konečně dohnat (alespoň loňskou) konkurenci i v benchmarcích. Qi2 s magnety? Google možná konečně pochopil Všechny modely Pixel 10 budou těžší a tlustší než předchůdci. To může být kvůli větším bateriím, ale spíš jde o místo pro magnety. Úniky totiž naznačují, že Google konečně přidá podporu Qi2 s magnety, ne jen Qi2 Ready jako Samsung. Dokonce se chystá ekosystém příslušenství „Pixelsnap“ včetně magnetických nabíječek a stojanů. KOUPIT GOOGLE PIXEL NA ALZA.CZ Pokud se to potvrdí, bude to první Android s plnohodnotným magnetickým nabíjením ve stylu MagSafe. A to by mohla být větší revoluce než jakákoliv barva. Android také dostane velký redesign Material 3 Expressive a dokonce desktopový režim podobný Samsung DeX. Pixely se pomalu mění z telefonů na univerzální počítače – stačí je připojit k monitoru. Oficiální představení proběhne 20. srpna v New Yorku a kromě telefonů uvidíme i nové hodinky a sluchátka. Co říkáte na vzhled nadcházejících Pixelů? Zdroj: 9to5google (1, 2), WinFuture O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024