Google prý opouštějí zaměstnanci kvůli nerostoucímu Google Pay

Z pohledu českých uživatelů je platební služba Google Pay v posledních měsících na příjemném vzestupu. Rozšiřuje se seznam podporovaných bank a s příchodem nových Samsung Galaxy Watch4 se tato brána oficiálně dostala v ČR a SR také do chytrých hodinek se systémem Wear OS. Celosvětově to už ale tak veselé není, celá služba stagnuje, vyvíjí se pomalu a nemíří tím správným směrem. Alespoň si to myslí bývalí zaměstanci, kteří kvůli tomu dokonce Google úplně opustili. Projekt přišel o mnohé vývojářské a programátorské talenty ve velmi krátké době.

Za odchodem lidí má být zejména v dubnu zahájená restrukturalizace a změna vedení. Projekt nuceně opustil šéf Caesar Sengupta a nově nastavené směřování neskously další desítky lidí. Odešlo přitom i několik vysoce postavených manažerů. “Frustrace z nedostatečného pokroku a strach z další restrukturalizace po odchodu Sengupty,” popsali motivaci k odchodu bývalí zaměstnanci Googlu redakci Insider. Společnost reagovala tvrzením, že počty vystřídaných lidí se příliš neliší od jiných projektů, kde dochází k reorganizaci.

Jak jste spokojení se stavem Google Pay?

Zdroj: XDA