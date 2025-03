Jaká vaše osobní data jsou na Googlu? Poradíme, jak je najít a odstranit

Reklama

Uchovat si soukromí je dnes těžší než kdy jindy. Do oken vám sice nenakukují zvědavé drbny nebo uliční výbory, ale zato svá data průběžně posíláme do online světa. Stačí, abychom nakoupili na e-shopu, a už musíte vyplňovat své osobní údaje (a leckterý e-shop s nimi pak neváhá obchodovat). Máme online bankovnictví, datové schránky, účty na sociálních sítích a tak dále.

Pokud by tak někdo chtěl, může si o nás na internetu dohledat překvapivé množství informací. Což nemusí být vůbec příjemné. Naštěstí to ale má řešení.

Podle nových zákonů má každý uživatel právo požádat o odstranění svých osobních údajů z jakékoliv webové služby. Stačí jen napsat tuto žádost jejímu provozovateli a musí vám být vyhověno. Jak ale asi tušíte, v případě takového Googlu je to o dost náročnější než u malého e-shopu.

Prolustujte si sami sebe

Ve vyhledávači Google si o sobě můžete najít všemožné informace. A některé vás mohou nepříjemně zaskočit. I tady ale naštěstí existuje nástroj, s jehož pomocí můžete svá osobní data odebrat a nenávratně smazat. Nově navíc dostal příjemnou aktualizaci, která celý proces činí snazším a intuitivnějším.

Abyste zjistili, co všechno o vás Google ví, stačí přejít na adresu https://myactivity.google.com/results-about-you. Respektive, stačilo by to, pokud by tato funkce byla podporována v našem regionu (což zatím bohužel není). Google ji ale postupně zavádí a pravděpodobně se k nám dostane už záhy.

Až bude dostupná, snadno si s ní dohledáte, co vše o vás Google ví. Součástí je i jakýsi hlídací pes. Pokud se o vás někde vyskytne nová informace, Google vám automaticky zašle upozornění. Pokud nějakou informaci budete chtít smazat, prostřednictvím této funkce o to jednoduše požádáte – a bude vám bezpodmínečně vyhověno.

Řada uživatelů si tak jistě oddechne a mohou výsledky vyhledávání Googlu vyčistit od svých osobních dat. Nicméně, tato blahosklonná snaha Google jde trochu proti jeho jinému cíli – prolustrovat si online historii uživatelů, aby odhalil jejich pravý věk. O tom jsme vás informovali nedávno a Google se tímto postupem snaží odhalit děti na internetu a více je chránit.

Kontrolujete si občas, jaké informace jsou o vás na Googlu k dohledání?

Zdroj: Google, Android Authority, Freepik