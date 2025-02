Co prosím? Google plánuje projet celou vaši online minulost, aby odhalil váš věk

Jakmile se rozhodnete založit si například Gmail, tak kromě názvu e-mailové schránky nebo svého hesla musíte zadat i svůj věk. Respektive datum narození. Což samozřejmě není mnoha uživatelům po chuti. A jelikož fakta nikdo neověřuje, není nic snazšího než napsat úplně jiné datum.

Zásadní je to zejména u dětí a nezletilých, kteří se takto snadno mohou na Googlu a v jeho dalších službách prokazovat jakožto dospělí – a dostanou se i tam, kam by je jinak Google nepustil.

Jenže na tohoto technologického giganta, stejně jako na další velké firmy působící v online prostoru čím dál více tlačí úřady (typicky EU) i jednotlivé vlády. Chtějí, aby děti byly na internetu ve větším bezpečí. A aby firmy ověřovaly jejich věk. Což ale také není tak snadné. A tak se Google rozhodl jít na to po svém a za pomoci svých pokročilých algoritmů.

Podrobné proklepnutí uživatelů

Vedení Googlu zveřejnilo informaci o tom, že na území USA začne prověřovat věk svých uživatelů. Pokud se to osvědčí, pravděpodobně bude podobně postupovat i u uživatelů z jiných států. A jak to hodlá udělat?

Tím nejméně invazivním způsobem je dobrovolné ověření věku. To lze udělat třeba s pomocí video selfie. Další možností je poskytnutí údajů z kreditní karty nebo naskenování průkazu totožnosti. Díky tomu se prokáže, že uživatel je skutečně starší než 18 let.

Pokud to lidé neudělají, pokusí se Google zjistit jejich věk sám. Zaprvé využije informace, které o nich má. Zadruhé si projde jejich online historii. Zaměří se třeba na to, jaký typ videí sledují na YouTube, s jakými profily interagují, co vyhledávají prostřednictvím vyhledávače Google nebo jak dlouho už mají svůj účet.

Výsledkem bude vyhodnocení algoritmu, zda je uživatel pravděpodobně mladší nebo starší než 18 let. U těch, kteří budou vyhodnoceni jako nezletilí, dojde k omezení práv jejich účtu Google. Pokud se budou chtít proti tomuto rozhodnutí odvolat a dokázat, že jsou dospělí, mohou to udělat jedním z výše popsaných způsobů.

Cílem není omezovat svobodu dospělých uživatelů na internetu nebo je nutit sdílet svá osobní data s Googlem. Jde tu o snahu o větší digitální ochranu dětí. Přesto ale mnoha uživatelům nemusí být po chuti, že si je Google takhle dopodrobna „proklepne“ (a to i přesto, že všechny zjišťované informace de facto stejně už k dispozici má).

Ruku v ruce tím půjde i větší kontrola nad dětmi ze strany rodičů, kterým společnost plánuje dodat nové funkce ve službě Family Link.

Souhlasíte s tím, aby Google prověřoval věk uživatelů?

Zdroj: Google, Family Link, Freepik