Google pracuje na záhadném operačním systému. Jeho název překvapí

V průběhu několika let vytvořil Google slušný podíl na trhu s operačními systémy. Názvy Android či Chrome OS zná snad každý. Nejnovější operační systém Fuchsia je spíše experimentem, ovšem Google pracuje na dalším systému. Uživatel redditu pod přezdívkou lgats zveřejnil fakt, že si Google zaregistroval novou ochrannou známku pro název “Pigweed”. Ale co to sakra je?

Ochranná známka obsahuje velmi málo informací, přičemž tou nejpodstatnější je, že se jedná o operační systém pro počítače. Název je pak jediným vodítkem, které máme. Co to v překladu znamená? Pigweed je rostlina, kterou známe pod českým názvem Laskavec či Amaranth. Pěstuje se hlavně v Asii a Africe a jedná se o jedlou zeleninu. Původně však pochází ze Střední Ameriky a byla pěstována již před třemi tisíci lety.

První zaznamenaná zmínka o názvu Pigweed se ukrývá v kódech operační systému Fuchsia, ovšem nic podrobnějšího zatím nevíme. Rozhodně se nejedná o žádný důkaz, který by sděloval, že mají mezi sebou operační systémy spojitost. Zatím tedy nevíme, k čemu bude operační systém sloužit a ani nevíme, kdy bude představen. Název “Android” byl zaregistrován pouze pět dní před prvním odhalením v roce 2007, naopak název “Chromebook” jsme zaznamenali až po představení. Slůvko “Fuchsia” bylo však zaregistrováno déle než dva roky.

K čemu bude operační systém Pigweed sloužit?

Zdroj: 9to5google.com