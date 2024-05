Google rozeslal e-maily s informací o zrušení předplatného Google One

Uživatelé si nebyli jistí, co se děje a co bude s jejich daty

Naštěstí se vše rychle vysvětlilo

Pokud si platíte Google One spolu s Workspace pro rozšíření úložiště, možná vás také vyděsil e-mail, který bez bližšího vysvětlení pouze sděluje, že vaše předplatné bylo zrušeno. Proč, to nebylo vysvětleno.

Naštěstí vzápětí dorazilo vysvětlení. Předplatné bylo zrušeno, protože stejné úložiště je nově součástí běžného tarifu. Pokud si platíte 1 TB a najednou máte 1 TB v ceně tarifu, tak ten druhý už nepotřebujete.

Na jednu stranu je od Google hezké, že z nás netahá za každou cenu peníze, protože spousta jiných by řekla: zaplatili jste si tera, máte tera a ještě jeden a nejspíš by k tomu nešlo dodat ani ň, ale Google správně vyhodnocuje, že jsme za prostor navíc platili právě do té míry, jakou potřebujeme a rozhodl se z nás peníze zbytečně neždímat.

Pokud vám přišel pouze první e-mail, neděste se. Zkontrolujte poštu, jestli tam nemáte i ten druhý a v administrátorské konzoli ověřte stav. Všechno by mělo být v pořádku. Na stránkách podpory najdete instrukce, jak postupovat v méně standardních situacích.

Využíváte Google One?

Zdroj: Google