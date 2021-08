Platíte si Google One? Asi vás čeká i sleva na Play Pass

Google pravděpodobně plánuje zavést kombinovanou slevu na jeho dvě služby Google One a Play Pass. Uživatelé, kteří si skrze první jmenovanou platí například rozšířené úložiště pro zálohu fotek či dokumentů, pravděpodobně dostanou příležitost za zvýhodněnou cenu pořídit i tarif zajišťující přístup do aplikací a her bez reklam, kterým je právě Google Play Pass. Informace o tom, že se taková sleva chystá, se podařilo objevit v kódu aplikace Google One ve verzi 1.109.

Přesná cenová úleva zatím není jasná, nicméně kombinovaná částka by se prý mohla hodně blížit základní ceně za místo pořízené přes Google One. V rámci služby momentálně stojí například 100 GB prostoru 599 Kč na rok, 200 GB místa 799 na rok či 2 TB místa za 2999 Kč ročně (kompletní nabídku tarifů najdete na webu služby). Google Play Pass teď v Česku (zaveden byl vloni v říjnu) stojí 139 Kč měsíčně nebo 849 Kč ročně. Předpokládá se, že zvýhodněná kombinace bude nejprve nabídnuta k vyzkoušení na omezenou dobu zdarma.

Jak vysoká myslíte, že zmíněná sleva bude?

Zdroj: aheadlines