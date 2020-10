Google zavádí v ČR svůj Play Pass. Předplatíte si aplikace bez reklam?

Společnost Google přináší do ČR svou předplacenou službu Play Pass. Za pravidelný měsíční či roční poplatek umožní přístup k hrám, aplikacím a dalšímu obsahu bez reklam a dalších poplatků. V České republice je Play Pass na zařízeních s operačním systémem Android dostupný od 1. října. Součástí budou mimo jiné i hry Chuchel nebo Samorost 3 od českého vývojářského studia Amanita Design. Službu je možné vyzkoušet na měsíc zdarma.

Google Play Pass tedy nyní odemkne i uživatelům z ČR výběr stovek titulů, které budou díky tomu bez reklam, nákupů v aplikacích a plateb předem. Předplatitelé se mohou těšit na oblíbené klasiky, jako jsou Sonic the Hedgehog, Monument Valley, Terraria a Star Wars: Knights of the Old Republic, i úplné novinky nebo méně známé kousky jako Levelhead, Samorost 3,

SAMURAI II: VENGEANCE, This War of Mine, Teslagrad a mnoho dalších. Kromě her ale bude obsahovat i užitečné aplikace jako např. Photo Studio Pro. V Obchodu Google Play budou

aplikace a hry označeny ikonou Play Pass pro snazší orientaci. Nové appky a hry Google plánuje přidávat každý měsíc. Služba vyjde na 139 Kč měsíčně, případně výhodněji na 849 Kč na rok.

Zdroj: TZ Google