Obchod Play se během půlroku zbavil přes 100 tisíc aplikací

Oficiální databáze stahovatelných Android aplikací Obchod Play je proslulá mimo jiné i tím, že má časté problémy s ochranou uživatelů před tím, aby je nějaká aplikace neohrozila v rámci nějakého kybernetického útoku. Dosavadní ochranné prvky nejsou úplně efektivní, takže nebezpečných mobilních nástrojů je jistě stále velká spousta. Přece jen se bavíme o asi třech milionech různých aplikací, mezi kterými se mohou ty zákeřné nacházet. Toto číslo ale dostalo v prvním pololetí letošního roku pěkný zářez. Google prý ze své databáze smazal skoro 115 tisíc aplikací.

Tato redukce, která je největší za posledních několik let, je způsobena nastavováním přísnějších pravidel pro vývojáře. Google na ochraně uživatelů prokazatelně maká a toto je jeden z důsledků. Drtivá většina aplikací byla podle analytiků spíš odpad nebo nebezpečný obsah, takže šlo o dobrý krok. A byl opravdu velký. V roce 2014 obsahoval Obchod Play 1,3 milionu aplikací, v roce 2018 už to bylo kolem 3,6 milionu položek. Tehdy došlo k obří redukci na 2,8 milionu, aby pak až do konce roku číslo opět rostlo na třímilionovou hodnotu.

Letošní smazání aplikací je tedy druhý největší zásah za dlouhé roky. Mezi lednem a dubnem mělo zmizet 58 tisíc aplikací, V samotném květnu pak dokonce 65 tisíc a v červnu je následovalo dalších asi 4 300. Analytici také zmiňují, že poslední “covidové” měsíce přinesly obrovské zvýšení počtu instalací aplikací napříč platformami. Obchod Play prý ale s cca 56.2 miliardami instalací za první letošní půlrok 3,5x překonat App Store.

Zdroj: SafeBettingSites.com