Ačkoliv stále čekáme na stabilní vydání Androidu 14, Google se rozhodl překvapit své uživatele aktualizovaným logem pro Android. Během posledních let si značka prošla několika změnami, aby lépe odpovídala potřebám své komunity. Nejvýraznější změnou byl přechod od názvů pochoutek (jako Marshmallow) k těm jednoduchým (například Android 14), což vedlo k lepší globální srozumitelnosti.

Nicméně, změny nejsou jen kosmetické. Značka se neustále vyvíjí tak, aby reflektovala dnešní touhu po větším výběru a autonomii. Android chce být symbolem svobody, vytvářet komunitu a tím ji spojovat. Společnost Google, konkrétně marketingový ředitel Jason Fournier, popisuje změnu v příspěvku na blogu a o novém logu říká, že „více zrcadlí logo Google, vytváří mezi nimi rovnováhu a znázorňuje individuální vášně, osobnost a kontext“.

Nejnovější aktualizace zahrnuje i nový 3D vzhled pro ikonického robota, Bugdroida. Tento robot je nyní větší a plný osobního charakteru, odráží hravost, jakou lidé očekávají od Androidu. Tímto způsobem se Bugdroid stává více dynamickým ztělesněním, schopným pohybu mezi digitálním a reálným světem. Na robotovi můžeme očekávat různé designové variace, které budou reagovat na aktuální události a budou nám přinášet zajímavé vizuální prvky.

Google is overhauling Android’s logo and iconic robot mascot! The new visuals “draw inspiration from Material design to complement the Google brand palette, as well as be adaptable.” The updated visuals will “appear on Android devices and in more places starting this year.”… pic.twitter.com/4mPrgAIWI5

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023