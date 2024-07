Výsledky vyhledávání je možné Googlu zkritizovat v Poznámkách

Možná jste o téhle funkci Googlu dosud neslyšeli. A není se čemu divit. Google Poznámky (respektive Google Notes) jsou zatím k dispozici pouze v rámci Search Labs k testování, a to výhradně pro uživatele z USA a Indie. Což ovšem neznamená, že se tento zajímavý nástroj brzy nerozšíří do celého světa. Google totiž na svých Poznámkách urputně pracuje.

O co přesně jde? Pokud zadáte do vyhledávače Google nějaký dotaz, vyběhne vám nepřeberné množství výsledků. Ne nutně jsou ale ty zobrazené na prvních pozicích zároveň těmi nejlepšími. Abyste Googlu mohli dát zpětnou vazbu na jeho dobré/špatné vyhledávání, případně abyste si mohli cokoliv k jakémukoliv výsledku poznamenat sami pro sebe, zavedl na sklonku minulého roku právě Notes, Poznámky. Ke každému zobrazenému výsledku tak můžete napsat svůj názor, kritiku, tip na vylepšení.

Jenže problém je v tom, že Google nestojí jen o vaše nápady – chce je mít zároveň hezké. Neboli je nutné popisek zformátovat, různě upravit písmo a dát mu zkrátka fazónu. Což je nejen pracné, ale pro většinu uživatelů i zbytečné. Proč to vlastně dělat, když důležitý je obsah a ne vzhled? Teď to konečně pochopil i Google a chystá ve svých Poznámkách velkou změnu – přestane tolik lpět na nutnosti formátování.

Dalším krokem k většímu uživatelskému komfortu by měla být implementace Poznámek do Androidu. Díky tomu by pro uživatele mělo být ještě mnohem snazší poznámky psát. Lidé tak budou mít lepší přehled o svém vyhledávání a kvalitních výsledcích – a Google tím získá mnohem více informací.

