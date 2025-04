Nepříjemná zpráva: Nových Google Nest termostatů už se v Evropě nedočkáme, a podpora těch starších skončí

Po 14 letech vývoje končí podpora prvních dvou generací Google Nest Learning Termostatů (z let 2011–2014). Od 25. října 2025 přijdou tato zařízení o přístup k aplikacím Nest a Google Home, včetně ovládání přes Google Asistenta a funkcí jako Home/Away Assist. Teplotu a rozvrhy půjde dál nastavovat přímo na zařízení. Navíc Google potvrdil, že nové modely Google Nest termostatů se v Evropě už prodávat nebudou; důvodem je složitost evropských topných systémů.

Můžeme se tedy nadobro rozloučit se čtvrtou generací Google Nest termostatů. Třetí generace a Nest Thermostat E sice zůstanou, ale jen do vyprodání zásob. Naštěstí alespoň dostanou nové funkce, například tvorbu rozvrhů v rámci aplikace Google Home i Nest. Těchto nových funkcí se dočkáme ještě letos.

Stejně tak u stávajících termostatů můžete očekávat bezpečnostní aktualizace.

Přesto to neznamená, že by Google na evropský trh rezignoval úplně. Chytré produkty pro domácnost bude vyvíjet dál – jako poslední se do nabídky dostal například nový Google TV Streamer. Google zároveň slibuje, že v dalších měsících se dočkáme nových praktických zařízení. Uvidíme, čím nás tedy překvapí.

