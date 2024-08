Google konečně oprášil svůj ikonický Nest Learning Thermostat

Čtvrtá generace přináší nový design, větší displej a pokročilé AI funkce

Nově si rozumí i s Matter a vrátil se ikonický Soli Radar

Google se konečně rozhodl oprášit svůj nejslavnější produkt z rodiny Nest. Čtvrtá generace Learning Thermostatu je tady a vypadá to, že se máme na co těšit. Pojďme se podívat, co tohle kouzelné kolečko umí a jak si vede oproti předchozím generacím.

Začněme tím nejviditelnějším – designem. Google se inspiroval u svého levnějšího modelu z roku 2020, ale posunul ho o level výš. Displej je o 60 % větší a díky zakřivenému sklu vypadá naprosto fantasticky. Žádné rámečky, jen čistý obraz. A co je nejlepší? Vrátila se otočná luneta, které mnozí leakeři předvídali konec. V takovém zařízení dává luneta s haptickou odezvou maximální smysl. Pro úpravu teploty nemusíte šmatat po displeji.

Google do nového Nest Learning termostatu zapojil pochopitelně i umělou inteligenci. Výsledkem je produkt, který se učí vaše návyky rychleji než vy sami. Sleduje, kdy chodíte spát, kdy vstáváte, a dokonce i to, jaké je venku počasí. Pak to všechno hodí do mixéru a vyplivne plán, který vám ušetří peníze na energiích.

First look at Google’s new TV streamer and Nest Thermostat

Podle očekávání se vrátil i Soli Radar, jenž byl rovněž předmětem několika úniků. Slouží zde pro funkci Dynamic Farsight. Díky senzoru Soli termostat pozná, když jdete kolem, a ukáže vám užitečné informace jako čas, počasí nebo kvalita vzduchu.

Nechybí ani integrace s ekosystémem Google Home. Termostat umí komunikovat s vašimi dalšími chytrými zařízeními a upravovat teplotu podle toho, jestli jste doma nebo ne. A když už jsme u té chytré domácnosti – termostat je kompatibilní s Matter, takže by měl fungovat i s jinými systémy než jen Google Home.

Google myslel i na ty, kdo mají velký dům nebo nerovnoměrně vytápěné místnosti. K termostatu můžete přikoupit bezdrátové teplotní senzory, které umístíte kamkoli potřebujete. Termostat pak může upřednostnit teplotu v ložnici před obývákem, když jdete spát. K jednomu termostatu jich můžete připojit až šest.

Cenovka 279,99 dolarů (asi 6 500 korun bez daně) není zrovna lidová, ale za ty peníze dostanete špičkovou technologii zabalenou v elegantním designu. Jestli se Googlu podaří přesvědčit lidi, aby vyměnili své staré termostaty za tenhle high-end, se teprve uvidí, nicméně zejména v USA jsou dodnes produkty Nest velmi populární. Uvidíme, zda jej nakonec americká firma doveze i k nám do Česka…

Jak se vám zamlouvá nová generace Nest Learning termostatu od Googlu?

Zdroj: Google Store