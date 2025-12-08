Známe další detaily o googlovské alternativě k NameDropu od Applu. Podívejte se, jak bude vypadat animace po přiblížení telefonů Hlavní stránka Zprávičky Server Android Authority zveřejnil video ukazující animaci chystané funkce pro sdílení kontaktů na Androidu Funkce interně označovaná jako Gesture Exchange bude alternativou k NameDrop od Applu Animace se objevila v beta verzi Google Play Services 25.49.31, samotné sdílení zatím nefunguje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Už dříve jsme vás informovali o tom, že Google pracuje na vlastní verzi funkce NameDrop, kterou Apple představil v roce 2023. Nyní server Android Authority přináší první pohled na to, jak bude funkce skutečně vypadat. Známému dataminerovi vystupujícímu pod přezdívkou AssembleDebug, jenž s portálem spolupracuje, se podařilo aktivovat animaci, která se zobrazí při přiblížení dvou telefonů s Androidem. Animace funguje, sdílení zatím ne Díky nejnovější beta verzi Google Play Services 25.49.31 se podařilo animaci rozběhnout mezi telefony POCO F6 a Pixel 9. Při přiblížení obou zařízení k sobě se na displejích zobrazí plynulá animace signalizující navázání spojení. Samotná výměna kontaktů však zatím nefunguje – chybí vyskakovací okna i možnost skutečného přenosu dat. To naznačuje, že vývoj funkce stále probíhá a Google ji v nejbližší době nehodlá veřejně spustit. Interně se funkce označuje jako Gesture Exchange nebo Contact Exchange. Co o funkci víme Gesture Exchange využívá NFC pro detekci zařízení. Zatím není jasné, zda NFC poslouží pouze k navázání spojení, načež se přenos dat přesune na Bluetooth nebo Wi-Fi, nebo zda bude NFC přenášet data přímo. Podobně jako u NameDrop by mělo stačit přiblížit dva telefony k sobě a vybrat si, jaké kontaktní údaje chcete sdílet. Z dřívějších úniků víme, že funkce umožní sdílet fotografii, telefonní číslo i e-mailovou adresu. K dispozici bude také režim pouze pro příjem, kdy sami nic sdílet nebudete. Problém jménem NFC anténa Funkce vyžaduje, aby byly NFC antény obou telefonů přímo u sebe. U iPhonů je anténa umístěna konzistentně v horní části zařízení, díky čemuž je používání NameDropu bezstarostné – zkrátka pokaždé stačí přiblížit telefony horní stranou k sobě. Android telefony však mají NFC antény na různých místech v závislosti na výrobci a modelu. Uživatelé tak budou možná muset chvíli otáčet mobilem, než najdou správnou pozici. Letošní Google Pixel 10 zlevnil na minimum! Stojí jen 16 tisíc Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Kdy Google funkci oficiálně spustí, zatím není známo. Vzhledem k tomu, že je součástí Google Play Services, může ji Google aktivovat vzdáleně bez nutnosti aktualizace celého systému. Využili byste sdílení kontaktů přiblížením telefonů? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google nová funkce sdílení únik Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.