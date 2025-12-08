TOPlist

Známe další detaily o googlovské alternativě k NameDropu od Applu. Podívejte se, jak bude vypadat animace po přiblížení telefonů

  • Server Android Authority zveřejnil video ukazující animaci chystané funkce pro sdílení kontaktů na Androidu
  • Funkce interně označovaná jako Gesture Exchange bude alternativou k NameDrop od Applu
  • Animace se objevila v beta verzi Google Play Services 25.49.31, samotné sdílení zatím nefunguje

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.12.2025 16:00
apple namedrop sdileni kontaktu

Už dříve jsme vás informovali o tom, že Google pracuje na vlastní verzi funkce NameDrop, kterou Apple představil v roce 2023. Nyní server Android Authority přináší první pohled na to, jak bude funkce skutečně vypadat. Známému dataminerovi vystupujícímu pod přezdívkou AssembleDebug, jenž s portálem spolupracuje, se podařilo aktivovat animaci, která se zobrazí při přiblížení dvou telefonů s Androidem.

Animace funguje, sdílení zatím ne

Díky nejnovější beta verzi Google Play Services 25.49.31 se podařilo animaci rozběhnout mezi telefony POCO F6 a Pixel 9. Při přiblížení obou zařízení k sobě se na displejích zobrazí plynulá animace signalizující navázání spojení. Samotná výměna kontaktů však zatím nefunguje – chybí vyskakovací okna i možnost skutečného přenosu dat.

To naznačuje, že vývoj funkce stále probíhá a Google ji v nejbližší době nehodlá veřejně spustit. Interně se funkce označuje jako Gesture Exchange nebo Contact Exchange.

Co o funkci víme

Gesture Exchange využívá NFC pro detekci zařízení. Zatím není jasné, zda NFC poslouží pouze k navázání spojení, načež se přenos dat přesune na Bluetooth nebo Wi-Fi, nebo zda bude NFC přenášet data přímo. Podobně jako u NameDrop by mělo stačit přiblížit dva telefony k sobě a vybrat si, jaké kontaktní údaje chcete sdílet.

Z dřívějších úniků víme, že funkce umožní sdílet fotografii, telefonní číslo i e-mailovou adresu. K dispozici bude také režim pouze pro příjem, kdy sami nic sdílet nebudete.

Problém jménem NFC anténa

Funkce vyžaduje, aby byly NFC antény obou telefonů přímo u sebe. U iPhonů je anténa umístěna konzistentně v horní části zařízení, díky čemuž je používání NameDropu bezstarostné – zkrátka pokaždé stačí přiblížit telefony horní stranou k sobě. Android telefony však mají NFC antény na různých místech v závislosti na výrobci a modelu. Uživatelé tak budou možná muset chvíli otáčet mobilem, než najdou správnou pozici.

Google Pixel 10 (1)
Letošní Google Pixel 10 zlevnil na minimum! Stojí jen 16 tisíc Jakub Kárník Zprávičky

Kdy Google funkci oficiálně spustí, zatím není známo. Vzhledem k tomu, že je součástí Google Play Services, může ji Google aktivovat vzdáleně bez nutnosti aktualizace celého systému.

Využili byste sdílení kontaktů přiblížením telefonů?

Zdroj: Android Authority

