Letošní Google Pixel 10 zlevnil na minimum! Stojí jen 16 tisíc

Google Pixel 10 spadl ze srpnových 22 990 Kč na 16 191 Kč s kódem ALZADNY10
Sleva 6 800 Kč dělá z Pixelu 10 dostupnější variantu, ale není to telefon bez chyb
Za tuto cenu dostáváte 7 let updatů a čistý Android, ale výkon a fotoaparáty zaostávají za konkurencí

Jakub Kárník
Publikováno: 8.12.2025 08:00

Google Pixel 10 přišel v srpnu za 22 990 Kč, což byla cena, která ho stavěla do nevýhodné pozice proti konkurenci. Nyní s kódem ALZADNY10 stojí 16 191 Kč, což situaci mění. Za šestnáct tisíc je to přijatelnější nabídka, ale pořád to není telefon bez kompromisů.

Co nabízí

6,3palcový OLED displej s rozlišením 2424 × 1080 pixelů a frekvencí 120 Hz patří k lepším v této kategorii. Maximální jas 3 000 nitů znamená dobrou čitelnost i na slunci. Kompaktní rozměry oceníte, pokud nechcete velké telefony – Pixel 10 je jedním z mála menších vlajkových modelů na trhu.

Procesor Google Tensor G5 konečně přešel na výrobu u TSMC místo Samsungu, což mělo přinést lepší efektivitu. 12 GB RAM a 128GB úložiště tvoří základní konfiguraci. Baterie má kapacitu 4 970 mAh, nabíjení podporuje buď 30 W drátově nebo 15 W bezdrátově s podporou Pixelsnap Qi2 – to jsou magnety pro snadnější bezdrátové nabíjení jako u iPhonů.

Problémy, o kterých se nemluví

Pixel 10 je v mnoha ohledech downgrade oproti loňskému Pixelu 9. Hlavní 48MPx fotoaparát a 13MPx ultraširokoúhlý objektiv jsou slabší než u předchůdce. Nový 10,8MPx teleobjektiv s 5x optickým zoomem zní dobře na papíře, ale v praxi nedosahuje očekávané kvality. Výsledek je, že Pixel 10 fotí hůř než Pixel 9, i když má na papíře univerzálnější sestavu.

Tensor G5 procesor hodně throttluje při náročnějších úlohách a není konkurenceschopný vůči Snapdragonu 8 Elite nebo Apple A18.

Pro koho to je

Za 16 191 Kč dostáváte 7 let updatů Androidu, čistý systém bez bloatwaru a kompaktní rozměry. Pokud lpíte na Pixel zkušenosti a chcete menší telefon, sleva dává smysl. Ale pokud hledáte nejlepší poměr cena/výkon, Samsung Galaxy S25 nebo loňský Pixel 9 jsou lepší volby. Za původních 23 tisíc byl Pixel 10 přeceněný, za šestnáct je to přijatelné, ale ne zázračné.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…