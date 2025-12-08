TOPlist

Letošní Google Pixel 10 zlevnil na minimum! Stojí jen 16 tisíc

  • Google Pixel 10 spadl ze srpnových 22 990 Kč na 16 191 Kč s kódem ALZADNY10
  • Sleva 6 800 Kč dělá z Pixelu 10 dostupnější variantu, ale není to telefon bez chyb
  • Za tuto cenu dostáváte 7 let updatů a čistý Android, ale výkon a fotoaparáty zaostávají za konkurencí

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
8.12.2025 08:00
Ikona komentáře 0
Google Pixel 10 (1)

Google Pixel 10 přišel v srpnu za 22 990 Kč, což byla cena, která ho stavěla do nevýhodné pozice proti konkurenci. Nyní s kódem ALZADNY10 stojí 16 191 Kč, což situaci mění. Za šestnáct tisíc je to přijatelnější nabídka, ale pořád to není telefon bez kompromisů.

Co nabízí

6,3palcový OLED displej s rozlišením 2424 × 1080 pixelů a frekvencí 120 Hz patří k lepším v této kategorii. Maximální jas 3 000 nitů znamená dobrou čitelnost i na slunci. Kompaktní rozměry oceníte, pokud nechcete velké telefony – Pixel 10 je jedním z mála menších vlajkových modelů na trhu.

Google Pixel 10

Procesor Google Tensor G5 konečně přešel na výrobu u TSMC místo Samsungu, což mělo přinést lepší efektivitu. 12 GB RAM a 128GB úložiště tvoří základní konfiguraci. Baterie má kapacitu 4 970 mAh, nabíjení podporuje buď 30 W drátově nebo 15 W bezdrátově s podporou Pixelsnap Qi2 – to jsou magnety pro snadnější bezdrátové nabíjení jako u iPhonů.

Problémy, o kterých se nemluví

Pixel 10 je v mnoha ohledech downgrade oproti loňskému Pixelu 9. Hlavní 48MPx fotoaparát a 13MPx ultraširokoúhlý objektiv jsou slabší než u předchůdce. Nový 10,8MPx teleobjektiv s 5x optickým zoomem zní dobře na papíře, ale v praxi nedosahuje očekávané kvality. Výsledek je, že Pixel 10 fotí hůř než Pixel 9, i když má na papíře univerzálnější sestavu.

CHCI PIXEL 10

Tensor G5 procesor hodně throttluje při náročnějších úlohách a není konkurenceschopný vůči Snapdragonu 8 Elite nebo Apple A18.

Pro koho to je

Za 16 191 Kč dostáváte 7 let updatů Androidu, čistý systém bez bloatwaru a kompaktní rozměry. Pokud lpíte na Pixel zkušenosti a chcete menší telefon, sleva dává smysl. Ale pokud hledáte nejlepší poměr cena/výkon, Samsung Galaxy S25 nebo loňský Pixel 9 jsou lepší volby. Za původních 23 tisíc byl Pixel 10 přeceněný, za šestnáct je to přijatelné, ale ne zázračné.

CHCI PIXEL 10

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024