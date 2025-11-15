Google chystá odpověď na tuhle kouzelnou Apple funkci! Ocení ji snad každý z nás Hlavní stránka Zprávičky Google pracuje na vlastní verzi NameDrop od Applu Funguje přes NFC, sdílí kontakty (foto, telefon, email) přiblížením telefonů Apple má NameDrop od roku 2023, Google přichází s dvouletým zpožděním Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.11.2025 18:00 2 komentáře 2 Google pracuje na funkci, která umožní sdílet kontakty přiblížením dvou telefonů – přesně jako NameDrop od Applu, který je součástí iOS už od roku 2023. Funkce se zatím jmenuje „Gesture Exchange“ a našla se v kódu Google Play Services. Vývoj sice probíhá, ale na oficiální spuštění si ještě počkáme. Co to umí a jak to funguje Gesture Exchange (nebo taky Contact Exchange, jak se aktivita jmenuje v kódu) používá NFC pro sdílení kontaktních údajů. Když chcete sdílet kontakt, přiblížíte dva telefony k sobě a vyberete si, co chcete poslat: fotografii, telefonní číslo, emailovou adresu. Pokud nechcete nic sdílet, můžete zvolit režim „Receive only“ – jen přijímáte informace. Po přijetí kontaktu máte možnost ho uložit jedním klepnutím, nebo rovnou zahájit videohovor nebo poslat SMS přes tlačítka, která se objeví přímo na obrazovce. NFC tu možná slouží jen jako „handshake“ – tedy k navázání spojení mezi telefony – a samotný přenos dat pak může běžet přes Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. To by bylo rychlejší než čistě přes NFC, které má omezenou rychlost. Google tohle zatím nepotvrdil, ale podobně to funguje u jiných sdílecích funkcí. Proč Google přichází pozdě Apple představil NameDrop v září 2023 jako součást iOS 17. Funkce funguje stejně – přiblížíte dva iPhony, sdílíte kontakt nebo soubor. Google na to reaguje až teď, s dvouletým zpožděním. Důvody jsou zřejmé. Android má fragmentaci – výrobci přidávají vlastní nadstavby a Google nemá takovou kontrolu nad ekosystémem jako Apple. Navíc Google obvykle testuje funkce dlouho, než je vypustí oficiálně. NameDrop od Applu mezitím používají miliony lidí bez problémů. Co přijde dál Zatím je vývoj zaměřený jen na sdílení kontaktů, ale nic nebrání Googlu přidat později i sdílení souborů – stejně jako to dělá Apple. To by dávalo smysl, protože Android už má funkci Quick Share (dřív Android Beam), která umožňuje sdílet soubory přes Bluetooth a Wi-Fi Direct. Gesture Exchange by mohl být jen další způsob, jak funkci spustit. Google také pravděpodobně změní název. „Gesture Exchange“ nezní úplně přirozeně a „Contact Exchange“ je moc technické. Kdy to vyjde? Nikdo neví. Funkce je zatím v Google Play Services, což znamená, že Google ji může aktivovat vzdáleně bez nutnosti aktualizace Androidu. Ale vývoj stále probíhá, takže si na oficiální spuštění ještě počkáte – možná měsíce, možná déle. Má to vůbec smysl? Pokud už máte Android, pravděpodobně používáte QR kódy, Quick Share nebo prostě ručně zadáváte kontakty. Gesture Exchange by to mohl zjednodušit – přiblížit telefony je rychlejší než skenovat QR kód nebo psát číslo. Ale funguje to jen mezi dvěma Androidy s podporou NFC. Apple má výhodu v tom, že NameDrop funguje napříč celým ekosystémem iOS – každý iPhone od iPhone XS (2018) má NFC a podporuje tuhle funkci. U Androidu to bude záviset na tom, jestli Google dotlačí výrobce k implementaci. Samsung možná použije vlastní řešení, Xiaomi taky – a nakonec to skončí jako další roztříštěná Android funkce. Používáte sdílení kontaktů přes NFC, nebo máte radši QR kódy? Zdroj: AndroidAuthority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Apple Google NFC únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024