Označení Googlu americkým soudem za monopolistu může být přelomové

Pokud technologický gigant neuspěje s odvoláním, může mu hrozit rozpad

Obrovský dopad by to mělo na všechny uživatele internetu

Většina lidí to tušila, ale americké ministerstvo spravedlnosti to řeklo naplno – Google je monopolista. Vytvořil si monopol na internetové vyhledávání, stejně jako na textovou reklamu. A jak už jsme vás informovali, soud to potvrdil. I když se mateřská společnost Googlu Alphabet hodlá odvolat a pořád tvrdí, že to není pravda, potvrzení rozsudku by mohlo mít nedozírné následky pro celý internet. Což vůbec není přehnané tvrzení.

Americké ministerstvo spravedlnosti se totiž podle zjištění agentury Bloomberg dalo do výzkumu různých možností, jak by se dal monopol Googlu rozbít – tedy jak by mohly být na pole vyhledávání a reklamy vpuštěny další společnosti. Těm až dosud Google bránil, a to tak, že dokonce neváhal miliardami dolarů uplácet konkurenci i mobilní operátory.

Ve hře je donucení Googlu k ústupu, aby dal lidem možnost využívat více i jiné vyhledávače – podle zjištění Američanů totiž ovládá necelých 90 procent vyhledávání a dokonce skoro 95 procent mobilního vyhledávání. Pokud by technologický gigant odmítal spolupracovat, je na stole drsnější verze – jeho nucené rozdělení (podobně USA zkoušelo před zhruba 20 lety tlačit na Microsoft).

US Court Rules Google Is an Illegal Monopoly: Now What?

Je otázkou, jestli by rozdělení na menší společnosti bylo tou nejhorší možností i pro Google. Pokud by se totiž nepodařilo, zvažují se prý i možnosti jako omezení vývoje umělé inteligence. A právě ve chvíli, kdy se Google se svou mnohem nadupanější Gemini snaží nabídnout svým uživatelům nevídané možnosti, by to pro něj bylo hodně nepříjemné – nemluvě o konkurenčních firmách jako Meta nebo OpenAI, které by té příležitosti ihned využily.

Další variantou by mohl být také zákaz exkluzivních smluv, které Google uzavírá s jinými firmami – a které mu zaručují v mnoha oblastech dominantní postavení. Týká se to zejména Androidu, Chrome a AdWords. V nejzazším případě by mohl být Google doslova donucen právě tyhle své systémy prodat.

Jak to celé dopadne, na to si musíme ještě počkat. Podstatný bude zejména verdikt odvolacího soudu, jehož datum konání ještě není známo.

Co si myslíte o monopolu Googlu?

Zdroje: Bloomberg, Gizmochina