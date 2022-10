Google Meet dostává výtečnou funkci. Třeba je i pro vás

Vývojáři komunikačního nástroje Google Meet, který je nejen hojně využíván ve firmách a institucích v rámci kancelářského balíku Workspace, ale nově také slučován s volně dostupnou aplikací Google Duo, oznámili příchod jedné velmi praktické funkce. V rámci konference Google Cloud Next ‘22 společnost sdělila, že Meet začne během pár dní v několika vlnách dostávat možnost přepisu videohovorů na text a uložení do Google Dokumentů.

Novinka se objeví po boku stávající možnost nahrávání videozáznamu ze schůzky a případný dokument bude uložen také do stejné složky. Po zapnutí funkce se automat postará o převod mluveného slova všech účastníků do běžného textu. Aby byli s touto skutečností všichni přítomní seznámeni, uvidí upozornění před vstupem do videochatovací místnosti.

Tuto vychytávku pravděpodobně ocení hlavně firmy, které se přes Meet radí a potřebují z těchto virtuálních jednání pořizovat zápis. Přepis řeči na text bude do nástroje Google Meet postupně zaváděn od 24. října. Zatím ale nebude dostupný pro majitele běžného Google účtu.

Jak často a na co používáte Google Meet?

Zdroj: Google