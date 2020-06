Google Meet představil nové funkce, na co se můžeme těšit?

Koronavirová pandemie a s ní související přechod na homeoffice či distanční výuku započaly souboj o nejpopulárnější platformu pro zprostředkování videohovorů. Facebook, MS Teams, Zoom a Google Meet tak neustále přicházejí s novinkami, díky kterým by konkurenci předehnaly. Právě Google pak v průběhu uplynulého týdne oznámil příchod dalších nových funkcí, tentokrát zaměřených na vzdělávání.

Novinky pro Google Meet v rámci G Suite for Education a G Suite Enerprise for Education

První novinky se týkají správy hovorů. Pedagogové dostanou do rukou více kontroly nad žádostmi o připojení ke schůzce, přičemž uživatelé, kteří budou dvakrát odmítnuti, už nebudou moct o připojení znovu požádat. Přístup již nebude umožněn ani anonymním uživatelům. Současně budou nyní moderátoři (učitelé) smět hovor ukončit pro všechny účastníky a zajistit tak, aby studenti nezůstali připojeni po jejich odchodu.

Google se rovněž pochlubil změnami v uživatelském rozhraní, které by mělo být přehlednější a méně rušivé pro výuku. Uživatelé Google Meet, v rámci G Suite for Education a G Suite Enerprise for Education, budou mít k dispozici také funkci pro rozostření pozadí, případně jeho nahrazení nahranou fotografií (v případě nutnosti však mohou moderátoři snímek zakázat).

Chystají se ovšem i další novinky, jako například možnost hromadného ztlumení, zakázat chat, sdílení obrazovky a další činnosti. Dočkáme se též prostředků pro interaktivnější výuku, mezi něž patří integrovaná tabule pro lepší spolupráci nebo brainstorming. Zvýší se i limit pro počet připojených uživatelů. Hovorů v rámci Google Meet se tak v blízké době bude smět účastnit až 49 osob.

Myslíte, že má online výuka šanci nahradit prezenční formu?

Zdroj: Google blog