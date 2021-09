Google Meet dostává skvělou funkci pro mezinárodní hovory

I v době po nejsilnějším dopadu koronavirové pandemie na pracovní, studijní a volnočasové aktivity lidí stále pracují vývojáři komunikačních aplikací a služeb na jejich zdokonalování. Jak se říká, není dobré usnout na vavřínech. Platí to i pro giganta Google, který do svých nástrojů pro komunikaci v posledních týdnech vypouští jednu novinku za druhou. Naposledy dostali například uživatelé videokonferenční služby Google Meet možnost použít animovaná pozadí. Stejný nástroj nyní dostává ještě mnohem významnější novinku – okamžitý přepis mluveného slova a následný překlad.

Přepisování řeči na text funguje ve službě Meet již nějakou dobu. A to i v několika jazycích. Doposud se ale dala funkce využít skutečně jen transformaci promluvy lidí ve stejném jazyce. Teď ale Google testuje v rámci tohoto principu také okamžitý překlad. S češtinou pochopitelně hned nepočítejte, zatím funguje jen překládání a následné vypisování z angličtiny do španělštiny, francouzštiny, němčiny a portugalštiny.

Novinka se nyní testuje v beta programu a má být dostupná pro majitele Google Workspace účtů v tarifech Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus a také v těch výukových.

Pro jakou řeč byste toto využili?

Zdroj: Google